El silencio es más elocuente que las palabras: la "víctima de Infantino" lo castiga con un arma oculta

Kevin Lamour, exresponsable de operaciones y una de las figuras más destacadas del liderazgo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), decidió pasar página en la institución con un mensaje de despedida cargado de frases emotivas, pero que prescindió por completo de cualquier referencia a Gianni Infantino, presidente de la Federación, con quien mantuvo diferencias durante el último periodo y cuya relación terminó con su destitución del cargo.

La cadena "RMC Sport" tuvo acceso al texto del mensaje que Lamour dirigió a todos los empleados de la FIFA, tras ser informado oficialmente del fin de su trabajo, después de haber ocupado un lugar destacado al enfrentarse a varias de las orientaciones de Infantino.

Lamour fue destituido de su cargo tras anunciar su rechazo a los planes de Infantino, ya que el mes pasado calificó el polémico proyecto "FIFA Forward" como "el proyecto de una sola persona".

Lamour comenzó su mensaje diciendo: "Lamentablemente, hoy ha sido mi último día en la FIFA", antes de dar las gracias a Mattias Grafström, secretario general de la Federación Internacional y segundo hombre de la institución.

Y dijo: "Quiero agradecer a Mattias su confianza. Su labor no es fácil, y hace todo lo que está en su mano para proteger los intereses de la FIFA. Mattias, te pido disculpas por haberte puesto a veces en situaciones difíciles, pero gracias por haberme entendido siempre, por no haberme juzgado nunca y por haberme apoyado hasta el final."

Palabras de gratitud y un mensaje que resume su postura

Lamour tuvo especial cuidado en agradecer a varios de sus compañeros y a los responsables de operaciones dentro de la Federación Internacional, y dedicó un elogio especial al francés Arsène Wenger, asesor de desarrollo del fútbol en la FIFA, describiéndolo como "una fuente de inspiración".

Añadió en su mensaje: "Vosotros respiráis fútbol y vivís por él sin descanso, y eso es algo muy reconfortante."

Y continuó el exresponsable francés: "Gracias por haberme dado la oportunidad de aprender, crecer y mejorar cada día durante los dos últimos años. No he podido dejar la huella que esperaba lograr dentro de esta institución, y quiero pedir disculpas por ello. Lo siento si he defraudado a algunos de vosotros. A veces, incluso las mejores intenciones no son suficientes."

Lamour también habló de su sueño de infancia de vivir el ambiente del Mundial, diciendo que pudo hacer realidad ese sueño desde dentro de la FIFA gracias a sus compañeros de la institución.

"Vosotros sois la FIFA, y sin vosotros no es nada"

En un mensaje que refleja un claro reconocimiento a los trabajadores de la Federación Internacional, Lamour dijo: "Por último, gracias por los cientos de mensajes que me habéis enviado durante las dos últimas semanas. No lo esperaba, y me han llegado al corazón de verdad, más de lo que imagináis."

Luego dirigió un mensaje directo a los empleados de la FIFA diciendo: "Vosotros sois la FIFA. Y sin vosotros, la FIFA no es nada."

Pero la frase más significativa llegó al cierre de su mensaje, en una alusión que parece ligada a la postura que adoptó durante los últimos días, cuando dijo: "Un último punto, y no el menos importante: no olvidéis nunca que la vida no consiste en hacer lo fácil, sino en hacer lo correcto. La gran mayoría de vosotros lo ha entendido y lo ha aplicado en su trabajo, cada día. Para vosotros va mi saludo y mi más profundo respeto."

Un mensaje de despedida sin Infantino

Lamour cerró su mensaje con un tono optimista, pese a describir la etapa que atraviesa la FIFA como difícil, diciendo: "La FIFA atraviesa un periodo difícil, pero no os preocupéis. Todo terminará bien. Y si las cosas no van bien, es que el final aún no ha llegado."

No obstante, lo llamativo del mensaje de despedida fue la ausencia total del nombre de Gianni Infantino.

En un extenso mensaje dirigido a todos los empleados de la Federación Internacional, Lamour no mencionó al presidente de la FIFA ni una sola vez, después de que su relación viviera una gran tensión en el último periodo, antes de terminar con la destitución del responsable francés de su cargo.

La paradoja es que Lamour sí mencionó el nombre de "Gianni" en el mensaje, pero se refería a Gianni Manca, responsable de la oficina de la FIFA, y no a Infantino.