El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, anunció su once titular para el enfrentamiento ante el Stuttgart, este viernes, en la jornada inaugural de la liga alemana, la Bundesliga.

Y tal como ocurrió en el primer partido del conjunto bávaro esta temporada, ante el Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania, Kompany mantuvo a su nuevo jugador marroquí, Ismael Saibari, en el banquillo, mientras que dio entrada a Nathaniel Brown en la posición de centrocampista ofensivo, pese a ser lateral de origen.

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Saibari llegó a Múnich este verano, tras su gran actuación con el Eindhoven neerlandés y la selección de Marruecos.

El once del gigante bávaro quedó de la siguiente manera:

Portería: Manuel Neuer

Defensa: Alphonso Davies, Kim Min-jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer.

Centro del campo: Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown.

Ataque: Luis Díaz, Michael Olise, Harry Kane.

El Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, había inaugurado la nueva temporada con la victoria ante el Dortmund (2-1), en la Supercopa de Alemania que se disputó en el estadio Signal Iduna Park el pasado sábado.

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