El Bayern Múnich definió su postura sobre la posibilidad de fichar a un nuevo jugador este verano para suplir a su estrella Jamal Musiala, aquejado de un trastorno neurológico, según un informe periodístico.

De acuerdo con el periodista alemán de la cadena "Sky", Florian Plettenberg, el Bayern mantiene su total apoyo a Musiala y no tiene intención de moverse en el mercado de fichajes para suplirlo, dado que el equipo cuenta con varias opciones para ocupar la posición de mediapunta, especialmente Lennart Karl, Ismaël Saibari y Serge Gnabry.

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Musiala había estado ausente cerca de 6 meses, tras sufrir una fractura en el peroné y una luxación en el tobillo, antes de regresar a jugar con el Bayern durante la segunda mitad de la temporada pasada, y luego disputar la Copa del Mundo 2026 con la selección de Alemania.

Musiala anunció este miércoles que se somete a seguimiento médico, tras sufrir dos episodios de caída dentro del terreno de juego en 3 días.

El internacional alemán señaló que los médicos diagnosticaron su caso como trastornos neurológicos temporales y tratables, y que no existen riesgos graves para su salud.

Musiala cayó sin ningún contacto durante la victoria amistosa del conjunto bávaro sobre el Leipzig (3-1) el pasado sábado, y ello apenas unos minutos después de entrar como suplente y marcar el tercer gol, antes de que se repitiera lo mismo durante el triunfo del Bayern sobre el Heidenheim (4-2) ayer martes.

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