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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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El shock de las últimas horas: los entresijos del fracaso del Barcelona en cerrar su último fichaje del verano

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R. Nijstad
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Su club quiere venderlo en Inglaterra

Fracasó el intento del Barcelona de cerrar un fichaje en las últimas horas del mercado veraniego, que terminó hace unos instantes.

Según el diario "Mundo Deportivo", el Barcelona intentó reforzar sus filas con la incorporación de Rod Nijstad (18 años), central procedente del club neerlandés Twente, en el último día del periodo de transferencias.

Pero las intenciones del club catalán chocaron directamente con la respuesta de su homólogo neerlandés, que se negó a desprenderse de su prometedor defensa.

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El Barcelona llevaba días intentando fichar a Nijstad, un defensa de gran altura (1,95 metros) que cuenta con una gran habilidad para la distribución del balón y grandes posibilidades ofensivas.

 Informes procedentes de los Países Bajos apuntaron a una oferta inicial de 8 millones de euros, que el Twente rechazó, y el club catalán no se rindió y realizó un último intento hoy.

Sin embargo, este último intento de asegurar la incorporación de Nijstad fracasó, y fuentes del Barcelona aclaran que la operación se ha abandonado debido a la postura del club neerlandés.

El Twente considera a Rod Nijstad un jugador muy atractivo, y podría venderlo por más de 10 millones de euros como mínimo; es más, algunos medios de comunicación apuntan a que el club neerlandés pretende obtener alrededor de 50 millones de euros a cambio de la venta de su jugador a uno de los clubes de la Premier League inglesa, una petición que parece muy ambiciosa.

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