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Stephan El Shaarawy habla de su pasado, su presente y su futuro.

El delantero del Genoa, exjugador de la Roma y el Milan, declaró en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: «El niño Stephan que quería llegar a la Serie A y a la selección italiana puede estar orgulloso de lo que ha hecho. Quizá el máximo goleador del Milan a los 20 años esperaba algo más. Pero eso le pasa a cualquiera: estoy satisfecho con mi carrera, con lo que he dejado y transmitido a quienes me han querido».

«Mi segunda temporada en el Milan fue la más prolífica y la más bonita de mi carrera. En los años siguientes sufrí dos lesiones que me mantuvieron fuera muchísimo tiempo. No fueron etapas fáciles: no jugaba y estaba frustrado. Todo sucedió muy rápido, en un año muy intenso dentro y fuera del campo: los primeros contratos con patrocinadores, los primeros anuncios, las primeras portadas. Te encuentras en un mundo mucho más grande que tú, que desde luego no es fácil de gestionar. Necesité equilibrio para gestionar los buenos y los malos momentos. Mi familia me apoyó mucho y me ayudó a levantarme, pero también había llegado el momento de cambiar, así que probé otra experiencia en el Mónaco».

«Luego, por suerte, llegó la Roma: un cambio radical, un renacimiento con un gol de tacón de volea ante la Curva Sud en mi debut. ¿Mi etapa en China, en el Shanghai Shenhua? No puedo negar que el aspecto económico tuvo un peso importante en la decisión. La experiencia no fue mala, pero sí muy difícil: estalló la pandemia de Covid, la liga se detuvo durante 7 meses y, por la cuarentena, no podía volver a Shanghái. Así que decidí poner fin a mi relación con el club y regresar a la Roma. Todo perfecto salvo aquella final de la Europa League que habría cambiado la historia del club. Alguien no nos lo permitió».

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Se refiere al arbitraje del inglés Anthony Taylor en la final que el Sevilla ganó en los penaltis el 31 de mayo de 2023 en Budapest.

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«Crecí aquí, en el Genoa, y volver fue una emoción muy especial. Una sensación particular: he vuelto a casa. Pero tengo que marcar un gol ante la Curva Nord; sería la forma perfecta de cerrar el círculo».

«Daniele De Rossi tuvo un peso importante. Había recibido una oferta generosa de Arabia Saudí, pero necesitaba sentirme vivo todavía. Me lo encontré tal como lo había dejado en la Roma: una persona con mucho carácter, un líder. Así lo vi siempre dentro del vestuario. Sabe motivar, animar y qué decirle al equipo, siempre de la manera adecuada y en el momento oportuno. Una gran persona y un entrenador preparado».

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«Fue bonito reencontrarme con el hijo de Robinho aquí, en Génova. Junior me enseñó las fotos que nos hacíamos su padre y yo, los juegos en Milanello. Pasar de una generación a otra impresiona; no me hace sentir muy joven».