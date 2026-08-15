El sexto fichaje: Mukhtar Ali completa la pieza que faltaba en el Al-Ittihad

El club Al-Ittihad anunció, en la tarde de este sábado, la contratación oficial de Mukhtar Ali, procedente del Al-Ettifaq, convirtiéndose así en el sexto fichaje que cierra "El Decano" durante el actual mercado de fichajes estival, en un movimiento dirigido a reforzar las filas del equipo antes del inicio de las nuevas competiciones.

El Al-Ittihad había completado 5 fichajes durante el actual mercado veraniego, tras activar la cláusula de compra del serbio Jan-Carlo Simic, además de la incorporación de Steven Bergwijn, Fares Abedi, Dion Lopy y Rakan Kaabi, antes de sumar a Mukhtar Ali a su lista en un nuevo fichaje para reforzar la medular.

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El Al-Ittihad anunció a través de su cuenta oficial en la plataforma "X" la incorporación de Mukhtar Ali a las filas del equipo con un contrato que se extiende por 3 años, con lo que el cuerpo técnico obtiene un jugador que goza de una gran versatilidad que le permite aparecer en más de una posición dentro del campo, ya que domina el juego en todas las posiciones del centro del campo, mientras que la posición de pivote es su puesto principal, y también puede desempeñarse como central.

El movimiento del Al-Ittihad para fichar a Mukhtar Ali llegó tras la grave lesión que sufrió Hamed Al-Ghamdi, después de que padeciera una rotura del ligamento cruzado anterior durante el partido amistoso ante el Orlando Pirates sudafricano dentro de la concentración de preparación del equipo, lo que llevó a la directiva de "El Decano" a buscar un jugador capaz de suplir la ausencia y dar al equipo opciones adicionales en el centro del campo.

Mukhtar Ali, de 28 años, posee una trayectoria futbolística que comenzó en las academias del club inglés Chelsea, donde recibió su formación básica y jugó con el equipo juvenil que se coronó campeón de la FA Youth Cup en las temporadas 2015 y 2016, antes de vivir una experiencia con el Vitesse neerlandés a préstamo.

Posteriormente, el jugador regresó a Arabia Saudí de la mano del Al-Nassr en 2019, y luego vivió experiencias con varios clubes, entre ellos el Al-Fateh y el Al-Taee, antes de asentarse en el Al-Ettifaq a comienzos de 2025 con un contrato que se extendía por cuatro temporadas y media, para llegar ahora su traspaso al Al-Ittihad y dar a "El Decano" un jugador polivalente capaz de cumplir más de un rol, lo que refuerza las opciones del equipo en el centro del campo y en la línea defensiva.