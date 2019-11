El Sevilla se pronuncia ante una posible vuelta de Rakitic

Ante la falta de minutos del jugador croata en el FC Barcelona, el director deportivo hispalense, Monchi se ha pronunciado sobre un posible regreso

Iván Rakitic es uno de los nombres más suculentos del mercado de fichajes. El que hasta hace apenas unos meses era uno de los pilares de Ernesto Valverde en el FC ha visto como su protagonismo se ha visto reducido de forma sustancial.

Rakitic ha jugado en esta temporada 11 partidos, 8 de ellos en la Liga y los restantes 3 en la Liga de Campeones. Sin embargo, de estos encuentros, en solo una ocasión fue titular.

Fue en el encuentro ante el , donde el conjunto catalán cayó derrotado por dos goles a cero. Desde entonces, el banquillo ha sido un lugar más que habitual para un pilar tanto para Luis Enrique como para Valverde.

Es por ello que los rumores de su salida son constantes. El último club que podría sumarse a la lucha por hacerse con los servicios de un Rakitic claramente descontento es su ex-equipo, el .

En Sevilla, Rakitic jugó 149 partidos y ganó una en los casi 5 años que estuvo en la ciudad sevillana. Ahora, el director deportivo sevillista, Monchi, se ha pronunciado sobre un posible regreso de Rakitic.

"No sé lo que va a pasar en muchos años. Ahora lo tiene difícil porque tiene contrato con el FC Barcelona. Que en algún momento, pues oye. Como Dani Alves, son jugadores que no han perdido su cariño por el club pero ahora mismo me parece implanteable", comenta en Canal Sur Radio.