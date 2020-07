El Sevilla bloquea las ofertas por Diego Carlos y se centra en la Europa League

Dos clubes ingleses llamaron a las oficinas de Eudardo Dato preguntando por el jugador brasileño, pero el Sevilla no quiere escuchar ofertas ahora

En junio de 2019, Ramón Rodríguez Verdejo, alias “Monchi”, tomaba la decisión de fichar a Diego Carlos, un central brasileño que militaba en el francés. Fiel a su legendario ojo clínico para detectar talento, el Messi de los despachos ataba al central por 15 millones de euros más bonus. Trece meses después, media Europa desea el fichaje del que muchos creen que ha sido el mejor central de la temporada. Dos clubes ingleses insisten en fichar al brasileño, que es feliz en y se ha convertido en piedra angular del proyecto hispalense.

Diego Carlos, una cláusula de 75 millones de euros

Su valoración se ha disparado y su cláusula de rescisión, que asciende a 75 millones de euros, podría no ser suficiente para disuadir a sus pretendientes. En el club conocen el interés de varios equipos pero saben que ahora no toca hablar de mercado. Así lo escenificó el presidente del Sevilla FC, José Castro, en Radio Marca, cuando se le preguntó por el futuro de Diego Carlos: "No sé qué va a ocurrir en el mercado. Parece que va a ser raro, atípico, no quiero hablar de compras y ventas. Ahora no toca hablar de fichajes", zanjó.

Dos clubes ingleses llamaron al Sevilla preguntando por Diego Carlos

Según ha podido saber Goal, el club hispalense ya ha recibido dos llamadas de dos clubes importantes de Europa, ambos ingleses, interesándose por Diego Carlos. El primer posible comprador preguntó por el jugador hace un mes y el segundo llamó a las oficinas de Eduardo Dato hace días. Ambos han tenido la misma respuesta por parte del club de Nervión: Primero, el Sevilla FC ahora mismo sólo tiene un objetivo en mente, intentar ganar otra vez la , por lo que no se va a sentar a negociar con nadie hasta que acabe la temporada. Y segundo, todo aquel club que quiera comprar a Diego Carlos debe atenerse a los 75 millones de euros que marca su cláusula de rescisión.

En el Sevilla no hay necesidad imperiosa de vender jugadores

El Sevilla FC se encuentra estable. Ha conseguido su objetivo de clasificarse para la próxima y en materia económica, a pesar de las pérdidas ocasionadas con motivo del Covid-19, no tiene necesidad de tener que vender a sus mejores activos. De ahí que en las oficinas de Eduardo Dato ahora no se escuchen ofertas por nadie y se haya bloqueado cualquier interés en Diego Carlos. El club sueña con ganar la que sería su sexta Europa League y no quiere que nadie perturbe ese objetivo. Y si insisten los ingleses por Diego Carlos, la respuesta será unánime: el que le quiera, que pague la cláusula.