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Aston Villa FC v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traducido por

«El señor Europa League», Unai Emery, vuelve a sorprender y clasifica al Aston Villa para la final

Aston Villa vs Nottingham Forest
Aston Villa
Nottingham Forest
Europa League
O. Watkins
M. Bizot
I. Maatsen
L. Bogarde
E. Buendia
J. McGinn

El Aston Villa se clasificó para la final de la Europa League tras vencer 4-0 al Nottingham Forest en la vuelta de semifinales. En la ida había perdido 1-0. En la final se medirá al SC Freiburg.

Con Marco Bizot, Ian Maatsen y Lamare Bogarde en el banquillo, el equipo local sabía que debía darlo todo. En la ida, el Forest se impuso 1-0 gracias a un penalti de Chris Wood.

El jueves, el equipo de Unai Emery salió decidido y creó ocasiones: Ezri Konsa no alcanzó un libre directo de John McGinn y Pau Torres obligó a una parada a Stefan Ortega. Por parte visitante, Omari Hutchinson disparó ligeramente fuera.

A diez minutos del descanso, Buendía centró raso y Watkins abrió el marcador. Poco después, Ortega detuvo otro intento del inglés.

En la reanudación, Nikola Milenkovic derribó a Torres y el árbitro señaló penalti. Buendía lo transformó para poner el 2-0 y meter a su equipo virtualmente en la final.

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Watkins pareció marcar el tercero, pero se anuló por fuera de juego. Tras una gran parada de Martínez a Wood, McGinn sentenció con dos remates rasos en dos minutos: 3-0 y 4-0.

El Villa, que ya había enfrentado al Feyenoord (0-2) y al Go Ahead Eagles (2-1) en esta Europa League, avanza a la final. Se jugará el 20 de mayo en el estadio Tüpras de Estambul.

Emery llega a su sexta final y podría ganar la Europa League por quinta vez. Para el Villa es la primera final europea desde 1982, cuando venció 1-0 al Bayern de Múnich en la Copa de Europa I. 

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