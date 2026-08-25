El seleccionador Xavi ya está muy preocupado por un jugador de la selección neerlandesa

Xavi está muy preocupado por Frenkie de Jong, según ha informado el periodista Jordi Grau en el programa Gol a Gol . El nuevo seleccionador está inquieto por dos motivos por la situación del centrocampista de la selección neerlandesa.

Xavi fue nombrado hace dos semanas por la KNVB como nuevo seleccionador de la selección de Países Bajos. El excentrocampista ya conoce a De Jong de su etapa compartida en el Barça.

De Jong se recupera actualmente de una lesión de rodilla, que sufrió al final de la pasada temporada. Jugó el Mundial con fuertes dolores y con inyecciones, lo que podría haber empeorado la situación.

Xavi está muy preocupado por la estrella de la selección neerlandesa por dos motivos. En primer lugar, por la propia lesión. Existe la posibilidad de que la dolencia no desaparezca por sí sola y que De Jong tenga que pasar por el quirófano. La recuperación podría prolongarse todavía durante meses.

El nuevo seleccionador también está preocupado por la situación de De Jong en el Barcelona. El club no está contento con el hecho de que el organizador siguiera jugando con la lesión en el Mundial. Mientras tanto, el entrenador Hansi Flick también le ha quitado el brazalete de capitán por ese motivo.

De Jong ha disputado hasta ahora setenta partidos internacionales con la selección de Países Bajos. En ellos logró marcar dos goles.