Xavi Hernández recuerda con satisfacción su debut como seleccionador de la selección neerlandesa, según señaló tras el partido en conversación con Jeroen Stekelenburg, de la NOS. Especialmente en la segunda parte, Países Bajos logró replegar a Alemania, con el empate como justa consecuencia.

“En la primera parte estuvimos nerviosos, la segunda fue como queríamos jugar”, arranca Xavi. “Mostramos carácter, ambición, intensidad... Tomamos la iniciativa. Por supuesto, esto no es más que el principio, pero hay muchas cosas de la segunda parte con las que estoy muy satisfecho.”

Gracias a una sensacional asistencia de Ruben van Bommel y al gol de Cody Gakpo, Países Bajos no se quedó finalmente con las manos vacías. Virgil van Dijk ya indicó que eso supone un impulso enorme para la confianza, y Xavi coincide con ello.

“Me deja realmente una buena sensación. Merecimos más al final. Pero creamos ocasiones, presionamos. Por desgracia perdimos algunos duelos, pero fuimos superiores en la segunda parte.”

A continuación, Xavi aprovecha brevemente la ocasión para destacar el centro del campo de Países Bajos, señalando a Joey Veerman como el jugador más sobresaliente. “En la primera parte, Tijjani (Reijnders, red.) era el hombre libre. En la segunda, fue sobre todo Joey (Veerman, red.) quien jugó muy bien.”

“Me gustan los estilistas que no pierden el balón con facilidad, que entienden el juego”, continúa el seleccionador. Veerman parece encajar perfectamente en ese perfil. “Pero también me encanta Quinten, gana duelos. Es un perfil muy distinto. Así que estoy muy satisfecho”, concluye Xavi.