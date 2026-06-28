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Steve ClarkImago
Jonathan van Haaster

Traducido por

El seleccionador Steve Clark dimite con efecto inmediato en Escocia tras un Mundial muy decepcionante

World Cup
Escocia
S. Clarke

Steve Clarke ha decidido dimitir con efecto inmediato como seleccionador de Escocia. El Ejército del Tartán no convenció en absoluto en este Mundial y, tras la victoria de Croacia sobre Ghana (2-1), ha quedado definitivamente eliminado.

Escocia quedó encuadrada en un grupo complicado con Marruecos, Brasil y Haití. El equipo de Clarke comenzó el torneo con una sufrida victoria por 1-0 sobre Haití.

Ese resultado generó preocupación de inmediato, ya que no se trabajó en la diferencia de goles. Tras las derrotas ante Marruecos (0-1) y Brasil (0-3), ahora queda claro que Escocia no ha dado la talla.

Tres puntos con una diferencia de goles de -3 no son suficientes para avanzar a la ronda de 32 como uno de los ocho mejores terceros. Clarke era el máximo responsable de Escocia desde 2019 y el mes pasado renovó su contrato por nada menos que cuatro años.

«El aspecto más emotivo de esta despedida son mis jugadores, sin los cuales no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos construido desde 2019 hasta ahora», escribió, entre otras cosas, Clarke, de 62 años.

«Se merecen todos los elogios y la admiración que reciben y ha sido un verdadero honor haber podido ser su entrenador. Gracias por permitirme estar aquí y mucha suerte a mi sucesor», dijo Clarke.

Bajo el mando de Clarke, Escocia se clasificó para dos Eurocopas. El mayor éxito fue la clasificación para el Mundial, algo que los escoceses no lograban desde 1998. La federación escocesa de fútbol califica a Clarke como su "seleccionador más exitoso de todos los tiempos".



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