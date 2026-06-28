El seleccionador Steve Clark dimite con efecto inmediato de la selección de Escocia tras un Mundial muy decepcionante

Steve Clark ha renunciado como seleccionador de Escocia. La «Tartan Army» no convenció en el Mundial y, tras la victoria de Croacia 2-1 sobre Ghana, quedó eliminada.

En un grupo complicado con Marruecos, Brasil y Haití, los escoceses debutaron con un sufrido 1-0 ante los caribeños.

La victoria no mejoró la diferencia de goles, y las posteriores derrotas ante Marruecos (0-1) y Brasil (0-3) confirmaron la eliminación.

Con solo tres puntos y una diferencia de goles de −3, el equipo quedó fuera de la lucha por ser uno de los ocho mejores terceros y avanzar a la ronda de 32. Clarke dirigía a Escocia desde 2019 y el mes pasado había renovado su contrato por cuatro años.

«Lo más emotivo de esta despedida es para mis jugadores, sin los cuales no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora», escribe Clarke, de 62 años.

«Se merecen todo el elogio y la admiración que reciben, y ha sido un verdadero honor ser su entrenador. Gracias por haberme permitido estar aquí y mucha suerte a mi sucesor», concluye Clarke.

Con él al mando, Escocia alcanzó dos Eurocopas y, por primera vez desde 1998, un Mundial. La Federación Escocesa lo considera su seleccionador más exitoso.







