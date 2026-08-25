El seleccionador neerlandés Xavi se pronuncia de inmediato sobre Kees Smit

Xavi se pronunció de inmediato sobre Kees Smit durante su primera rueda de prensa como seleccionador de la selección neerlandesa. El técnico español fue presentado oficialmente este martes por la tarde en Zeist.

Durante la rueda de prensa, Valentijn Driessen le preguntó a Xavi si conoce al talento del AZ Smit. «Sí, lo conozco», respondió el nuevo seleccionador de Países Bajos. «Lo curioso es que precisamente hoy y ayer analizamos a Kees Smit».

Una posible convocatoria de Smit no está en absoluto descartada. «Todavía tenemos tres semanas para decidir qué jugadores entran en la lista, pero ya he dicho que tenemos muchos jugadores jóvenes con talento», señaló Xavi, que en su etapa como entrenador del Barcelona también era conocido por dar oportunidades a futbolistas jóvenes.

Xavi subrayó que la edad no juega un papel decisivo en sus elecciones. «Me da igual cómo se llame alguien o qué edad tenga. Si un jugador rinde, será seleccionado».

El nuevo seleccionador también se remitió a su propia irrupción como joven jugador en el Barcelona. «Van Gaal confió muchísimo en mí cuando tenía diecisiete y dieciocho años. Entonces, ¿por qué no?», afirmó Xavi. «Si alguien está preparado y nosotros tenemos la sensación de que un jugador está preparado, no tendremos miedo de utilizarlo».

Además de Smit, también salieron a relucir algunos nombres consolidados de la selección neerlandesa. Xavi hizo saber que ya había tenido contacto con Frenkie de Jong y Virgil van Dijk antes de su presentación. «He hablado con Frenkie de Jong y con Virgil van Dijk», contó.

Sobre el papel exacto de Van Dijk, Xavi todavía no quiso hacer afirmaciones categóricas. «He hablado con él, pero quiero hablar más con él. Ya lo veremos».