El seleccionador Nagelsmann recibe una petición sorprendente de la Federación Alemana

El futuro de Julian Nagelsmann como seleccionador alemán está en el aire. Tras la eliminación en elMundial, la federación le ha instado a dimitir.

El jueves se celebró en Fráncfort una reunión de crisis de más de tres horas y media con el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, Andreas Rettig, Rudi Völler y Hans-Joachim Watzke.

Durante el encuentro, Nagelsmann explicó las causas de la temprana eliminación del Mundial, pero los dirigentes le pidieron que asumiera la responsabilidad de los malos resultados.

Se le ofreció dimitir voluntariamente; de lo contrario, la DFB planea destituirlo. Recibiría una indemnización de unos siete millones de euros y tiene unos días para decidir.

Se espera una decisión definitiva a más tardar a principios de la próxima semana. Neuendorf ya dejó entrever tras el partido que la eliminación supone un duro revés y que la Federación Alemana no puede seguir adelante sin que ello tenga consecuencias.

Según el periodista Ben Jacobs, la DFB ya busca un sucesor y, tras tres años, Jürgen Klopp es el favorito.

Klopp trabaja desde principios de 2025 en el grupo Red Bull como coordinador deportivo. En una entrevista con MagentaTV, el exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool afirmó que aún no piensa en su futuro.

Sin embargo, Jacobs asegura que Klopp está dispuesto a asumir el cargo.