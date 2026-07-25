El seleccionador de España, Luis de la Fuente, se desahogó por completo este viernes en la televisión española sobre la selección argentina. El técnico critica el comportamiento de los jugadores argentinos tras el final del partido.

España logró imponerse a Argentina el domingo por la noche tras 120 minutos de juego, lo que permitió al país del sur de Europa levantar el trofeo por segunda vez en su historia.

Sin embargo, después se descontroló por completo la situación sobre el césped y se produjeron varios altercados. En las imágenes se pudo ver cómo Leandro Paredes repartía puñetazos a Gavi y también cómo Roberto Ayala se encaró físicamente con Dani Olmo.

La FIFA ha abierto una investigación disciplinaria por el comportamiento de los argentinos, pero el seleccionador De la Fuente ni siquiera se dio cuenta de que la situación había sido tan grave tras el final del encuentro.

“En ese momento no me di cuenta de lo que estaba pasando, porque estaba celebrándolo con los jugadores / abrazando a otros. Pero lo que ocurrió después del partido no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia”, dijo en declaraciones a TVE.

“Es intolerable e inaceptable. No se puede permitir. Jugadores de este calibre, con un gran entrenador, también debieron sentirse mal al ver las acciones de sus compañeros. Son escenas que no encajan en el fútbol.”

El técnico del éxito de España elogió después a los suyos, que, según él, no se dejaron provocar por los argentinos.