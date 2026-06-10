El seleccionador del rival de la Oranje hace unas declaraciones contundentes sobre el «trato escandaloso»

Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán, asegura en Instagram que los controles de seguridad en Nueva York fueron rigurosos pero eficaces y que las críticas aparecidas tras el partido contra Países Bajos no se ajustan a la realidad.

Imágenes de ESPN Centroamérica mostraron cómo la delegación uzbeka descendió del autobús y fue registrada de inmediato: todas las maletas se revisaron con detectores de metales y perros rastreadores.

«Me dijeron que eran las normas, pero al final los controles fueron solo para nosotros», sonrió Cannavaro al recordar el registro excesivo. El técnico italiano y su plantilla se mostraron sorprendidos por la rigurosidad del procedimiento.

Dos días después, el técnico publicó una extensa reflexión: «Vi fotos en las portadas de los periódicos sobre los cacheos en el aeropuerto y titulares engañosos, así que quiero aclarar los hechos».

El campeón del mundo en 2006 insiste en que fue un control rutinario: «Los equipos no pasan por las terminales como viajeros normales; los llevan directos a la pista en autobuses reservados».

«Los controles que los viajeros comunes realizan en la terminal, nosotros los hacemos directamente en la plataforma. Son exactamente los mismos. Es el procedimiento habitual. Así que no hay ningún escándalo ni trato indigno», asegura un sorprendido Cannavaro, quien, para concluir, se centra en el control previo al amistoso contra Holanda.

“Antes del amistoso contra Países Bajos nos controlaron en el estadio, algo que esperábamos. Siempre hay revisiones antes de cada partido, ya sea en el hotel o en el estadio. En nuestro caso, la organización fue impecable”, concluye el seleccionador de Uzbekistán.