El seleccionador de Suiza critica a Hossam Hassan: «Has echado a perder la victoria y ahora buscas excusas»

Morat Yakin, seleccionador de Suiza, rechazó las acusaciones de su homólogo egipcio, Hossam Hassan, sobre un supuesto favoritismo arbitral y apoyo de la FIFA a Argentina en el Mundial 2026, y subrayó que los partidos se deciden en el campo, no con declaraciones.

En la rueda de prensa del viernes, previa a los cuartos de final contra Argentina, Yakin criticó las declaraciones de Hossam Hassan, quien acusó a la FIFA de favorecer a Argentina e intentar coronar a Lionel Messi tras la derrota de Egipto 3-2 en octavos, en un partido marcado por la polémica arbitral.

En respuesta a una pregunta sobre las declaraciones del seleccionador egipcio, Yakin afirmó: «Creo que, en general, los partidos se disputan con imparcialidad. La tecnología del vídeoarbitraje puede intervenir y controlarlo todo», y añadió: «No se deben resolver las cosas con declaraciones tras el partido, cuando se han tenido oportunidades de ganar».

En alusión a la ventaja 2-0 que Egipto desperdició, Yakin sentenció: «Cuando el partido se decide sobre el césped, las excusas posteriores no tienen que ver con la justicia; todo se resuelve en el campo».

Sus palabras llegan horas antes de que Suiza desafíe a la campeona Argentina en cuartos, la madrugada del domingo en Kansas City, tras la baja del goleador Johan Manzambi por lesión de rodilla.

Además, confirmó que Manzambi, autor de tres goles y dos asistencias, se pierde el encuentro pese a los esfuerzos por recuperarlo: «Hemos hecho todo lo posible, pero no podrá jugar; su dolor es intenso y es un golpe duro para todos».

Para frenar a Messi, Yakin apuesta por la posesión: «Si tenemos el balón, él no podrá moverse. Mantendremos nuestro estilo y le negaremos el pase».