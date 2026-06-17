El seleccionador de Senegal, apenado: «Podríamos haberle sacado dos goles de ventaja a Francia»

El seleccionador de Senegal, Babi Thiaw, lamentó la falta de acierto ante Francia (3-1) en la primera jornada del Mundial 2026.

«Si analizamos el partido en su conjunto, si hubiéramos sido más eficaces podríamos haber llegado al descanso con un 1-0 o incluso un 2-0 a nuestro favor», declaró Thiaw en unas declaraciones recogidas por el diario «The Athletic».

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Y añadió: «Cometimos algunos errores. En las ocasiones que tuvo Francia, perdimos el balón. Y, gracias a su calidad técnica, no pudimos evitarlo».

Preguntado por su planteamiento defensivo, añadió: «Queríamos ganar y se notó en el campo».

Con la vista puesta en el futuro, el seleccionador senegalés añadió: «Nuestros jugadores son competitivos. Quedan dos partidos; este ya terminó. Debemos mirar adelante y sumar seis puntos».

Senegal dominó en la primera parte, pero falló dos claras ocasiones por medio de Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr. Francia, con su superioridad técnica, sentenció en la segunda (3-1).