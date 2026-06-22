El seleccionador de Senegal, antes del partido contra Noruega: «No nos proclamamos campeones de África por casualidad»

Bab Thiaw, seleccionador de Senegal, prometió que sus jugadores «morirán por África» en el partido de mañana martes contra Noruega, correspondiente a la segunda jornada del Grupo 9 de la Copa del Mundo de 2026. El técnico subrayó que los «Leones de la Teranga» no se proclamaron campeones del continente por casualidad y que tienen la obligación de representar a África como es debido.

En la víspera del encuentro, recordó que llegaron al Mundial como campeones de África y sentenció: «Estamos dispuestos a morir por África y por Senegal; debemos representar a nuestra región con honor».

Tras perder 3-1 con Francia, Thiaw admitió que una segunda derrota complicaría mucho el pase a dieciseisavos, pese al último duelo contra Irak.

“Estamos en un grupo difícil, lo sabíamos desde el principio. Los tres partidos son finales: perdimos el primero, pero aún es posible. No podemos fallar ante Noruega; todos están listos y quieren dar lo mejor”, añadió.

Thiaw rechazó centrarse solo en Erling Haaland, autor de dos goles ante Irak (4-1), y advirtió que «sería un error».

«No hay un plan contra Haaland, sino contra Noruega», afirmó. «Tenemos defensas que han jugado en competiciones de alto nivel y se han medido a delanteros así. Lo importante es frenar a toda la selección noruega».

Al ser preguntado por la mejor selección africana en el torneo, evitó mencionar equipos y sentenció: «Para mí, la mejor será la que sume resultados positivos; el balance se hará al final».

Senegal no ha dejado su portería a cero en sus últimos 12 partidos en el Mundial, desde que venció a Francia en 2002, lo que llevó a Thiaw a admitir: «Hemos encajado muchos goles, ya no hay margen de error».