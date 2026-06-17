El español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, ha zanjado la polémica sobre su futuro al frente de la «Brasil de Europa», afirmando que está totalmente centrado en el Mundial de 2026, a pocas horas del partido contra la República Democrática del Congo, que marcará el inicio de la andadura de la selección portuguesa en el torneo.

La selección lusa, candidata al título, debutará ante la República Democrática del Congo en Houston, mientras crecen las especulaciones sobre el futuro del técnico tras la finalización de su contrato.

«No hay ninguna noticia»

En la rueda de prensa previa al encuentro, al ser interrogado sobre los rumores que lo vinculan con una posible salida tras el Mundial, respondió que el asunto no merecía tanto revuelo.

Como recoge el diario español «Marca», el seleccionador español declaró: «No hay ninguna noticia sobre mi futuro. Nuestra atención se centra en continuar el trabajo que comenzamos hace tres años y medio. Ahora estamos en el Mundial tras disputar 40 partidos y proclamarnos campeones de la Liga de Naciones. Toda nuestra atención está puesta en el torneo, por lo que repito: no hay ninguna noticia».

Elogios a la fase de preparación

Martínez se mostró satisfecho con la preparación de Portugal y afirmó que el equipo ya alcanzó el nivel necesario en todos los aspectos.

“La preparación ha sido perfecta”, afirmó. “Solo Rubén Díaz no está al 100 %, así que no jugará el primer partido; preferimos que siga entrenando en solitario”.

Además, valoró la pretemporada como “muy positiva, con un nivel de entrenamientos muy alto. Nos hemos adaptado al cambio horario y a la humedad de Miami, y ahora estamos listos para el partido”.

La baja de Rubén Díaz

El seleccionador confirmó que la lesión reciente mantendrá al defensa fuera del debut.

“Llegó en buen estado tras jugar 90 minutos con su club en la Premier, pero sufrió un fuerte golpe en el amistoso contra Nigeria”, explicó.

Los exámenes médicos son favorables, pero no queremos arriesgar a un jugador tan importante. Lo necesitamos al 100 % para el Mundial».

Advertencia sobre la República Democrática del Congo

Martínez evitó subestimar a su principal rival en el torneo y destacó que la República Democrática del Congo tiene lo necesario para ser un oponente difícil.

“Debemos respetar mucho a la República Democrática del Congo”, afirmó. “Tienen un seleccionador con mucha continuidad, se han preparado bien y se clasificaron tras vencer a Nigeria en la repesca”.

Además, destacó: «No es un equipo que se cierre atrás; tiene gran flexibilidad táctica. Las selecciones africanas han evolucionado mucho, son más variadas y cuentan con muchos jugadores en las mejores ligas europeas».