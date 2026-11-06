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Cristiano Ronaldo ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol internacional en un emotivo mensaje en vídeo, poniendo fin a una era histórica. El delantero de 41 años deja la selección de Portugal tras una amarga disputa con el seleccionador Jorge Jesus por sus minutos de juego durante el parón internacional de septiembre.

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Un amargo final para una carrera legendaria

Ronaldo confirmó su retirada de la selección mediante un vídeo en las redes sociales. Su último partido con Portugal fue la victoria por 1-0 ante Gales en la Liga de Naciones, disputada en septiembre.

La situación se torció rápidamente en el siguiente encuentro, contra Noruega. El delantero se quedó en el banquillo sin llegar a jugar, lo que provocó un fuerte enfrentamiento con el seleccionador Jesus.

El jugador de 41 años aseguró que Jesus incumplió su promesa de darle al menos 30 minutos de juego, pese a haberle pedido que calentara. La disputa se agravó cuando el seleccionador incumplió un supuesto acuerdo para explicar públicamente por qué no había jugado e insistió en que la elección del equipo era responsabilidad exclusivamente suya. Esto llevó al delantero a negarse a entrenar y a abandonar la concentración antes del encuentro contra Dinamarca.

Jesus rinde homenaje a un icono mundial

Pese a la amarga despedida, el seleccionador de Portugal elogió al legendario jugador y aseguró que no queda ningún resentimiento. «Cris es un icono mundial, para Portugal y para la selección», afirmó Jesus.

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«Ha dado muchísimo a la selección a lo largo de los años. Es un referente para los jóvenes portugueses; la mayoría de sus seguidores son jóvenes. Tuve la oportunidad de pasar un año con él en el Al Nassr. Siempre será un icono de la selección y de nuestra historia. Hice que colocaran una foto grande suya en el auditorio. Es su decisión».

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Jesus reveló que había intentado evitar este desenlace y añadió: «Ya habíamos hablado de esto antes de anunciar la primera convocatoria. Le pedí que siguiera conmigo porque lo necesitaba a mi lado, pero tengo que aceptar su decisión. Siempre estará en el corazón de los portugueses y será parte de la selección. Eso no va a cambiar. Siempre será un icono del fútbol portugués».

Las dudas sobre su futuro llevaban tiempo presentes

Las especulaciones sobre cuánto tiempo más seguiría el delantero en la selección circulaban desde la eliminación de Portugal en el Mundial este verano. Entonces, Jesus logró convencer al veterano de que aplazara su retirada.

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El seleccionador había defendido públicamente en ocasiones anteriores el derecho del jugador a decidir por sí mismo. El mes pasado, Jesus declaró: «Cristiano debe terminar su etapa en la selección como quiera; es él quien decidirá cómo quiere hacerlo. En mi primera convocatoria le dije: “Te necesito, necesito que estés cerca de mí, juegues o no juegues, te necesito”. Y ahora digo lo mismo».

Ahora, una de las mayores carreras internacionales concluye marcada por la polémica. El delantero se despide con cifras asombrosas: 146 goles en 234 partidos, además de haber ganado la Eurocopa y la Liga de Naciones.

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La vida sin su legendario capitán

Portugal debe adaptarse rápidamente a una nueva era cuando retome su campaña en la Liga de Naciones a finales de este mes, con partidos ante Dinamarca y Gales sin el máximo goleador de su historia.

Mientras tanto, Ronaldo se centrará por completo en sus compromisos con su club. Sin embargo, se perdió el desplazamiento del Al-Nassr a Uzbekistán para disputar un partido de la Champions League de la AFC por motivos de seguridad.