El seleccionador de Paraguay lanza un desafío: «Hemos vencido a selecciones más fuertes que Alemania»

Gustavo Álvaro, seleccionador de Paraguay, afirmó que su equipo se inspirará en sus anteriores victorias sobre Argentina y Brasil en la fase de clasificación para el Mundial cuando se enfrente este lunes a Alemania, cuatro veces campeona del mundo.

En la víspera del encuentro, afirmó: «Ya jugamos y vencimos a Argentina y Brasil, selecciones con tanto o más prestigio que Alemania».

Paraguay vuelve al Mundial por primera vez desde 2010 —cuando perdió 1-0 en cuartos contra España, luego campeona— tras un inicio complicado en la eliminatoria que Álvaro revirtió desde su llegada en agosto de 2024.

Álvaro guió al equipo a vencer a las dos potencias vecinas.

En el Mundial, Paraguay perdió 4-1 ante el anfitrión Estados Unidos en su debut. luego venció 1-0 a Turquía —con un jugador menos y 33 remates rivales— y empató 0-0 con Australia.

Con estos resultados, Paraguay avanzó a la siguiente ronda.

Para el duelo contra Alemania, Paraguay no podrá contar con el mediocampista Diego Gómez, suspendido por acumulación de amonestaciones.

Además, el central Omar Alderete arrastra molestias por una posible lesión.

Regresa Miguel Almirón tras cumplir su sanción por roja directa ante Turquía.

Álvaro, quien ya dirigió a Ecuador, Costa Rica y Boca Juniors en Argentina, reconoció haber preparado un extenso plan de trabajo para el partido contra Alemania, aunque finalmente realizó solo una sesión de entrenamiento, en el estadio de los New England Patriots, cerca de Boston.

El capitán Gustavo Gómez destacó la experiencia de medirse a las potencias sudamericanas durante la eliminatoria.

Gómez declaró: «Todo lo que vivimos y logramos en la eliminatoria, enfrentando a rivales muy fuertes como Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador y Colombia, nos hizo pasar por situaciones de presión que supimos superar».