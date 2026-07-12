El seleccionador de Noruega ofrece una respuesta sorprendente sobre el polémico incidente del cable

El seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, reaccionó con calma al incidente del cable que afectó el partido contra Inglaterra (1-2).

Justo antes del descanso, Inglaterra empató gracias a Jude Bellingham. Un saque de puerta de Ørjan Nyland golpeó el cable de la cámara, cambió de trayectoria y cayó a los pies del rival. Ocho segundos después, Bellingham igualó el marcador.

Nyland, Haaland y Solbakken señalaron al cielo convencidos de que el balón había rozado el cable, y las imágenes de Fox Sports lo confirmaban. La FIFA y el árbitro Clément Turpin no lo vieron así, lo que frustró a los noruegos.

Pese a todo, tras el partido el técnico mostró notable serenidad: «Podría estar llorando, pero no es lo que quiero». Incluso admitió haber disfrutado un poco del momento: «Fue extraño, pero que pasen estas cosas es lo que hace del fútbol el deporte más bonito del mundo».

Mantuvo la calma y relativizó el incidente: «Tenemos que aceptarlo, fue mala suerte. El balón cayó en picado y provocó un malentendido. Fue desagradable, pero ya está».

En el campo, Solbakken habló con Turpin: «Me dijo que no lo vio y que el VAR no le avisó. Como la FIFA asegura que no hubo contacto —el sensor del Connected Ball no registró nada—, no pudo hacer nada».

Por último, Solbakken concluye: «El balón cayó justo delante del banquillo, así que sí que ocurrió. Fue un incidente extraño». Los vídeos que circulan por Internet muestran con claridad el golpe del balón contra uno de los cables de la spidercam.







