El seleccionador de la Suiza sub-21: «¿Romano? Quizá con Italia juegue solo un partido»

El seleccionador de la Suiza Sub-21 Alex Frei ha hablado con Rsi sobre Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari que ha elegido a Italia después de su recorrido con las selecciones suizas. Aunque se ha hablado mucho del tema en Suiza, el técnico no considera la decisión del centrocampista una derrota para la Federación: «Se hizo mucho por él, pero de pequeño probablemente no dormía con la camiseta de la cruz suiza, sino con la de Italia».





El entrenador también aclaró cuáles podrían ser las consecuencias de la elección de Romano: «Debe ser consciente de que con Italia podría jugar un partido y luego no volver a ser convocado en cinco años; con Suiza quizá habría jugado veinte seguidos».