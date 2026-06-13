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Jonathan van Haaster

Traducido por

El seleccionador de Japón se disculpa ante todo el mundo un día antes del partido del Mundial contra Holanda: «Lo siento de verdad»

Holanda vs Japan
Holanda
Japan
World Cup

El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, reconoció un día antes del partido contra Holanda en el Mundial que se había disculpado con Wataru Endo. El centrocampista del Liverpool se esforzó por llegar en forma al torneo, pero Moriyasu decidió marginarlo de la convocatoria.

El centrocampista llevaba meses lesionado y confió en llegar a tiempo, por lo que el 31 de mayo jugó un tiempo en el amistoso contra Islandia.

Aun así, el jugador seguía confiando en participar, pero el técnico optó por marginarlo. «Le animé a jugar el mayor tiempo posible contra Islandia y estuve muy atento a su estado», declaró Moriyasu a Voetbal International.

«Tras analizar su rendimiento con el cuerpo técnico, concluimos que le resultaría difícil jugar al 100 % en el primer partido y a lo largo del torneo».

«Por supuesto que estaba decepcionado. Lamento sinceramente haberle hecho daño a él, a su familia y a todos los que le quieren. Quiero pedir disculpas a todo el mundo, pero esta decisión se ha tomado en interés del equipo y en interés de Japón».

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Holanda
HOL
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El domingo, Ko Itakura portará el brazalete de capitán. Moriyasu valora al defensa del Ajax: «Ko lleva años en el equipo y encarna los principios que defiendo dentro y fuera del campo».

«Además, lo he nombrado capitán porque espero que, con su carácter, pueda crear un buen ambiente en el equipo, comunicándose bien con todos», declaró Moriyasu a Voetbal International.

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