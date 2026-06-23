El seleccionador de Escocia, antes del partido contra Brasil: «Puede que acabe ahorcado»

Este jueves, a la 1:00 a. m. (hora de La Meca), Escocia y Brasil se verán las caras en un partido clave del Grupo 3 que puede dar un boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026.

En una entrevista con el sitio web «The Scotsman», Steve Clarke, seleccionador de Escocia, usó el humor y la realidad al hablar de la posibilidad de enfrentarse a la “samba” y sufrir una derrota abultada, pero reconoció que perder por poco podría no ser un mal resultado, teniendo en cuenta las matemáticas de la clasificación.

A este respecto, Clark afirmó: «Si me lanzo al ataque y pierdo por 4-0, me colgarán en el nido de pájaros de ahí arriba. Hemos sumado puntos en el primer partido, lo que nos da una base mucho mejor para el resto de la fase de grupos; y sabemos que una derrota por un margen estrecho podría ayudarnos».

Eso sí, no salimos pensando en perder, sino en preguntarnos: “¿Podemos ganar a Brasil?”.

Reconoce que será «tarea difícil», pero insiste: «Debemos preguntarnos si podemos ganarles y también preguntárselo a Brasil. Con esa mentalidad, tal vez no triunfemos, pero podríamos empatar, y el empate casi nos asegura el pase».

Para cerrar, admitió con su habitual cautela: “Con mi carácter pesimista, quizá el empate no llegue y tengamos que recurrir a la diferencia de goles. Pero creo que cuatro puntos nos bastarán, y con esa mentalidad saldremos al campo”.

Escocia tiene tres puntos, por detrás de Marruecos y Brasil, líderes con cuatro. Además de buscar puntos ante Brasil, Escocia estará pendiente del Marruecos-Haití, que se juega simultáneamente.