El seleccionador de Canadá, frustrado tras la eliminación del Mundial ante Marruecos: «¡Éramos el mejor equipo!»

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, se mostró decepcionado tras la eliminación mundialista. Tras un igualado primer tiempo ante la favorita Marruecos, Canadá encajó un gol clave justo después del descanso y terminó 0-3. «¡Fuimos el mejor equipo!», afirmó Marsch.

En la primera parte, Canadá mantuvo el ritmo de Marruecos, aunque las constantes faltas duras provocaron cuatro amarillas para los africanos y dos para los norteamericanos.

En la segunda parte, Azzedine Ounahi aprovechó un preciso lanzamiento de falta de Achraf Hakimi para abrir el marcador. A partir de ahí, Marruecos jugó con más soltura y sumó dos goles más, ambos de Ounahi y Soufiane Rahimi.

Tras el partido, se le preguntó a Marsch qué debía aprender su equipo sobre cómo mantener la intensidad en este tipo de partidos importantes. «¡Vaya, fuimos el mejor equipo! Fuimos el mejor equipo, ¿no?», respondió con tono desafiante.

«Ellos hicieron algunas jugadas mejores que nosotros, pero aumentar la intensidad no fue el problema. Tuvieron algo más de calidad en la fase final del ataque, y a nosotros nos faltó ese pequeño empujón para realizar una jugada decisiva cuando era necesario».

«En cuanto al plan de juego, la idea de cómo jugar al fútbol y la convicción de un grupo que se la juega contra un equipo que lleva mucho tiempo sin perder… fuimos claramente superiores en la primera parte e incluso al inicio de la segunda».

«Una sola jugada (el inteligente lanzamiento de falta de Hakimi, nota del editor) puso el 1-0; de no ser por eso, el partido habría sido nuestro», afirmó Marsch. Ahora Marruecos buscará confirmarlo ante Francia o Paraguay en cuartos de final, el jueves a las 22:00 (hora de los Países Bajos) en Boston.



