El seleccionador de Bélgica sobre Senegal: «Estos equipos pierden su estructura táctica al final del partido»

Rudi García, seleccionador de Bélgica, cree que la fe del equipo fue clave en la remontada ante Senegal y en la victoria 3-2 en la prórroga, el miércoles en la ronda de 32 del Mundial 2026 en Seattle.

Tras el encuentro, declaró a la prensa, según recoge «L'Équipe»: «En el fútbol todo es posible si crees. La fuerza de este grupo está también en los jugadores que salen del banquillo».

El técnico francés de origen español añadió: «No se ganan los partidos solo con 11 jugadores. A partir de la mitad de la segunda parte enderezamos el rumbo. Perdíamos muchos balones, lo corregimos y mejoramos, aunque encajáramos un segundo gol. Conocemos a estos equipos: al final pierden su estructura táctica».

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García añadió: «También sabíamos que, con 2-0 a favor, intentarían proteger el resultado con todas sus fuerzas, lo cual, en mi opinión, es un grave error. Me han recordado que, cuando vamos ganando 2-0, no hay que hacer eso. Porque cuando encajas un gol como el 1-2, el partido cambia por completo».

Y añadió: «Empatamos gracias a Yuri (Tielemans). Me alegro por Romelu (Lukaku), que nos metió de nuevo en el partido con el primer gol. Fue clave marcar en el descuento, de un penalti muy claro».

Senegal ganaba 2-0 hasta el 86’, cuando Lukaku recortó distancias. Tielemans igualó en el 89’ y, en el 120+5’, marcó de penalti el 3-2 final.