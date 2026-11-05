El entrenador argelino Ibrahim Hamdani anunció este jueves la lista de la selección de su país de cara a los dos partidos ante Togo, los días 14 y 17 de noviembre, en el marco de las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

La lista estuvo marcada por la ausencia de varios nombres destacados, encabezados por el portero Luca Zidane —hijo de Zinedine Zidane, entrenador de la selección de Francia— y el centrocampista del Paris FC, Ilan Kebbal.

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Sobre la ausencia de Zidane, Hamdani declaró en unas palabras recogidas por el diario "L'Équipe" francés: "Tomé mis decisiones en base a un criterio deportivo, especialmente en la posición de portería, que se considera muy particular. Necesitaba tres porteros con la mayor cantidad posible de minutos de juego. Los tres porteros elegidos son los que más han participado desde la concentración anterior, y esa es la única razón de mi elección".

En la posición de portería, la lista incluyó a Oussama Benbot, portero del USM Alger; Melvin Maestl, portero del Lausana suizo; y Abdelatif Ramadán, portero del MC Alger.

También quedaron fuera de la lista Rayan Aït-Nouri, jugador del Manchester City; Houssem Aouar; y Samir Chergui, jugador del Paris FC; además de Baghdad Bounedjah e Ismaël Bennacer.

En cambio, la lista incluyó la convocatoria de dos nuevas caras por primera vez: Mohamed Azzi, jugador del CSKA de Moscú; y Abderrahman Rabbash, jugador del Deportivo Alavés; mientras que regresaron a las filas de la selección Rafik Belghali, Hicham Boudaoui, Yassine Titraoui y Farès Ghedjemis, junto a otros nombres.

La lista completa quedó de la siguiente manera:

Portería: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Maestl (Lausana suizo), Abdelatif Ramadán (MC Alger).

Defensa: Rafik Belghali (Torino), Achraf Abada (USM Alger), Zineddine Belaïd (Al-Taawoun), Rami Bensebaini (Borussia Dortmund), Mohamed Azzi (CSKA de Moscú), Jaouen Hadjam (Brighton), Souhaïb Nair (Saint-Étienne), Ahmed Touba (Le Havre).

Centro del campo: Himad Abdelli (Olympique de Marsella), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Abderrahman Rabbash (Deportivo Alavés), Yassine Titraoui (Lens).

Delantera: Mohamed Amine Amoura (Niza), Mouncef Bakrar (Al-Ahly egipcio), Bachir Belloumi (Hull City), Adel Boulbina (Al-Diriyah), Amine Chiakha (Rosenborg), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique de Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

Argelia lidera actualmente su grupo con 4 puntos, tras lograr la victoria ante Zambia por 3-1 y empatar ante Burundi 2-2, y busca reforzar su posición en los dos partidos ante Togo.