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El seleccionador argentino Lionel Scaloni logró una plaza para el Mundial de Gran Fondo UCI de 2027 en Francia tras subir al podio este domingo en la Patagonia. El campeón del mundo, de 48 años, acabó tercero en su categoría de edad en el Gran Fondo Siete Lagos y completó el exigente recorrido de 110 kilómetros en menos de tres horas.

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Scaloni sube al podio en la Patagonia

Scaloni obtuvo una plaza directa para el Mundial al quedar tercero en la categoría masculina de 45 a 49 años en la Ruta Nacional 40. Con el dorsal 897 en la 15.ª edición, disputada entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, marcó un tiempo de dos horas, 51 minutos y 54 segundos y terminó 40.º en la clasificación general. Juan Carlos Tarifa ganó la categoría con solo 27 segundos de ventaja sobre Scaloni, a quien Claudio Marcelo Arone superó por 2,96 segundos.

El entrenamiento diario alimenta su pasión por el ciclismo

Por primera vez en sus 15 ediciones, el Gran Fondo Siete Lagos formó parte de las Series Mundiales de Gran Fondo UCI. Según las normas de la Unión Ciclista Internacional, se clasifica el 25 % de quienes toman la salida en cada categoría de edad, mientras que los tres primeros obtienen una plaza automática independientemente del número de participantes.

La dedicación de Scaloni al ciclismo de resistencia viene de lejos. Ya había explicado que esta disciplina sustituyó la faceta competitiva del fútbol en su vida. «Desde que me retiré del fútbol, me apasiona el ciclismo. Entreno una hora y media todos los días», dijo en una ocasión.

Poco más de un mes antes, el 11 de octubre, completó el Gran Fondo Buenos Aires de 129 kilómetros junto a más de 3.500 ciclistas que partieron del Parque Sarmiento, en Saavedra.

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Miembros del cuerpo técnico de Argentina participan en la prueba de montaña

Scaloni permaneció en Argentina tras los amistosos de noviembre contra Uruguay en La Bombonera y Costa Rica en Córdoba, los primeros partidos del equipo desde la retirada de Lionel Messi. Después de haber participado también en esta carrera en noviembre de 2014, viajó en un vuelo privado de Rosario a la Patagonia el viernes por la noche con varios ayudantes que comparten su afición.

Pablo Aimar terminó 43.º y Walter Samuel, 44.º en la categoría de Scaloni, mientras que Roberto Ayala quedó 159.º en la categoría M50-54, en la que también participó el preparador físico Luis Martin. Por invitación de la Fundación Laureus de Hugo Porta y del patrocinador principal Vista Energy, también participaron figuras del deporte argentino como Walter Perez, Santiago Lange, Eugenia Bosco y Alejandra Garcia Flood.

Un desafío alpino le espera en Francia

A falta de la confirmación oficial de la UCI, el campeón del Mundial de 2022 y finalista en 2026 puede prepararse para una tercera gran cita mundial en un deporte diferente. El Mundial de Gran Fondo de 2027 se disputará del 22 al 24 de agosto en la región francesa de Alta Saboya, con un durísimo recorrido de 115 kilómetros entre Thones y La Clusaz. Con 3.256 metros de desnivel positivo por delante, Scaloni deberá compaginar la preparación para la prueba alpina con la reconstrucción de la selección argentina tras la marcha de Messi.