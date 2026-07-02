El seleccionador alemán Nagelsmann, acorralado en una reunión de crisis

El futuro de Julian Nagelsmann como seleccionador alemán está en el aire. Tras la eliminación en elMundial, la federación le ha instado a dimitir.

El jueves se celebró en Fráncfort una reunión de crisis de más de tres horas y media con el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, Andreas Rettig, Rudi Völler y Hans-Joachim Watzke.

Durante el encuentro, el técnico explicó las causas de la temprana eliminación del Mundial, pero los dirigentes le pidieron asumir la responsabilidad de los resultados.

Se le ofreció dimitir voluntariamente; de lo contrario, la DFB planea destituirlo. Recibiría una indemnización de unos siete millones de euros y dispone de un plazo para decidir.

Se espera una decisión definitiva a más tardar a principios de la próxima semana. Neuendorf ya adelantó tras el partido que la eliminación supone un duro revés y que la Federación Alemana no puede seguir adelante sin consecuencias.

Según el periodista Ben Jacobs, la DFB ya busca un sucesor y, tras tres años, ve a Jürgen Klopp como el favorito.

Klopp trabaja desde principios de 2025 en Red Bull como coordinador deportivo. En una entrevista con MagentaTV, el exentrenador del Borussia Dortmund y el Liverpool afirmó que aún no piensa en su futuro.

Sin embargo, Jacobs asegura que Klopp está dispuesto a asumir el cargo.