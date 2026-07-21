El Al-Hilal intervino en el último momento para arrebatar a una de las estrellas del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México de las garras de la Roma.

El periodista italiano Fabrizio Romano señaló que el Al-Hilal presentó una oferta para fichar al neerlandés Crysencio Summerville, extremo del West Ham, durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Romano explicó, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social "X", que el club saudí intenta arrebatar a Summerville en el último momento, después de que la Roma presentara tres ofertas para hacerse con sus servicios.

El otro periodista de confianza, David Ornstein, confirmó que el Al-Hilal ya ha alcanzado un acuerdo con el West Ham para incorporar al extremo neerlandés en el mercado de verano.

Ornstein explicó que Summerville se unirá al "Zaeem" por 80 millones de euros, convirtiéndose en el segundo jugador más caro en la historia de la liga saudí.

La estrella neerlandesa superó al colombiano Jhon Durán, a quien el Al-Nassr incorporó procedente del Aston Villa por 77 millones de euros, mientras que se mantiene por detrás del brasileño Neymar da Silva, a quien el Al-Hilal fichó del París Saint-Germain por 90 millones.

Lo curioso es que la oferta del Al-Hilal fue casi el doble de la que ofreció la Roma, ya que el club italiano envió su tercera y última oferta, este martes, por un valor de 46 millones de euros, antes de que el "Zaeem" interviniera y cerrara el fichaje, según el periodista de confianza Ben Jacobs.

Está previsto que Summerville firme un contrato de larga duración con el Al-Hilal, tras superar el reconocimiento médico en las próximas horas.

El nombre de Summerville destacó en el Mundial 2026, a pesar de que no fue titular en todos los partidos de la selección de los Países Bajos, después de marcar dos goles y dar otras dos asistencias.

Más allá de los Países Bajos, Summerville ofreció un nivel destacado durante la temporada pasada con el West Ham, donde disputó 34 partidos, en los que logró anotar 7 goles y repartir 5 asistencias.

El jugador de 24 años se desenvuelve principalmente en la posición de extremo izquierdo, aunque también puede jugar en la banda derecha, además de en las posiciones de delantero puro y organizador de juego, pero en menor medida.