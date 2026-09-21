La lesión no fue la única razón del malestar que vive Mohamed El Shenawy, guardameta del Al Ahly, hacia Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ya que el origen de la crisis se remonta a un incidente ocurrido durante la participación de Egipto en el Mundial 2026, concretamente antes del enfrentamiento ante Irán en la tercera jornada de la fase de grupos.

El Shenawy sufrió la lesión con el Al Ahly antes de que Hossam Hassan anunciara la convocatoria de Egipto de cara a los partidos contra Angola y Sudán del Sur los días 25 y 29 de septiembre en curso, dentro de las jornadas primera y segunda de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, además del amistoso frente a Sudáfrica el próximo 4 de octubre.

El periodista Karim Rizkallah reveló los detalles de la crisis, aclarando que el inicio de la tensión llegó después de que El Shenawy recibiera una promesa previa del cuerpo técnico de participar como titular ante Irán, en caso de que la selección sellara oficialmente su clasificación a la siguiente ronda.

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El Shenawy pide una aclaración

Y, en efecto, la selección de Egipto se acercó a la clasificación, pero la sorpresa llegó el día del partido, cuando se anunció el once inicial y apareció Mostafa Shobier en la portería en lugar de El Shenawy, lo que provocó el malestar del capitán del Al Ahly, que consideró que el acuerdo previo no había sido respetado.

Rizkallah explicó que El Shenawy, tras la llegada del autobús de la selección al estadio, comunicó a uno de los directivos que se sentía molesto y pidió que se trasladara su postura a Ibrahim Hassan, e incluso apuntó a la posibilidad de no sentarse en el banquillo de suplentes, especialmente al haber cuatro porteros dentro de la lista del partido.

Según el mismo relato, Ibrahim Hassan intervino para contener la situación, antes de que Hossam Hassan e Ibrahim Hassan se reunieran con El Shenawy y Mostafa Shobier.

Durante la reunión, Hossam Hassan aclaró a Shobier que ya había prometido a El Shenawy participar en el partido y le pidió que permitiera al portero comenzar como titular, algo que Shobier aceptó sin objeciones.

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Una decisión administrativa frenó el cambio

Pero el escenario no se completó, después de que interviniera el directivo Walid Badr, aclarando al cuerpo técnico que el acta oficial del partido, o lo que se conoce como "score sheet", ya había sido entregada al comité organizador.

Por lo tanto, realizar cualquier modificación en la alineación en ese momento habría sido contabilizado como el primer cambio oficial en el partido, lo que llevó a mantener el once anunciado y a que Mostafa Shobier comenzara el encuentro.

Y aunque El Shenawy comprendió la situación en un principio, el relato señala que la duda empezó a apoderarse de él más tarde, después de que le asaltara la creencia de que lo ocurrido quizás fue simplemente un escenario preparado de antemano para calmar su enfado y contener su objeción al incumplimiento de la promesa que había recibido.

Este incidente sigue siendo, según el relato en circulación, una de las razones del estado de tensión entre El Shenawy y el cuerpo técnico de la selección de Egipto, en un momento en el que el portero se prepara para regresar a los planes de Egipto tras recuperarse de la lesión.