El secreto tras el retraso en la incorporación de Riyad Mahrez al Al-Shabab saudí

Pese a las informaciones que apuntaban en los últimos días a la inminente incorporación del argelino Riyad Mahrez, exextremo del Al Ahli, al Al Shabab, la operación aún no se ha cerrado oficialmente, luego de que surgiera un nuevo giro que se interpone en el anuncio de la llegada del jugador a las filas de "los Leones".

Diversos informes de prensa habían señalado que el Al Shabab y Mahrez habían alcanzado un acuerdo sobre todos los detalles del nuevo contrato, tras el final de la etapa de la estrella argelina con el Al Ahli, con lo que su traspaso al equipo estaba muy cerca, antes de que el anuncio oficial se aplazara debido a novedades relacionadas con la lista de extranjeros del club.

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Según lo mencionado por el programa "Nadina", el obstáculo actual para el traspaso de Mahrez al Al Shabab reside en que el belga Yannick Carrasco no ha abandonado las filas del equipo, en medio de movimientos y acuerdos entre el Al Shabab y el Al Ittihad sobre el traspaso del jugador belga al "Decano".

Ambas partes trabajan para ultimar los detalles de la operación del traspaso de Carrasco al Al Ittihad, considerada el paso que abrirá la puerta para que el Al Shabab complete el fichaje de Mahrez y lo inscriba oficialmente en su lista para la nueva temporada.

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Por tanto, el futuro de Mahrez con el Al Shabab ha quedado ligado directamente al destino de Carrasco, pese a que el acuerdo entre el jugador argelino y el club parece cerrado, y ya no existe ningún problema relacionado con las condiciones personales ni con los detalles del contrato entre ambas partes.

Estas novedades llegan en un momento en el que el Al Shabab busca un refuerzo ofensivo de peso que le aporte más soluciones, mientras que Mahrez representa un fichaje de primer nivel dada su gran experiencia y su capacidad para marcar la diferencia, lo que hace que el club esté deseoso de completar su traspaso lo antes posible.

Se espera que la situación se aclare en las próximas horas conforme avancen las negociaciones entre el Al Shabab y el Al Ittihad por Carrasco, ya que el éxito de la operación del traspaso del jugador belga al "Decano" eliminará el último obstáculo para Mahrez.

De este modo, la ecuación del traspaso de Mahrez al Al Shabab ha quedado clara: primero la salida de Carrasco y después el anuncio de la llegada de la estrella argelina, a la espera de lo que arrojen las negociaciones entre ambos clubes durante el tiempo que resta del mercado de fichajes.