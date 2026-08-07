Se aplazó el anuncio oficial del traspaso del brasileño Bruno Guimaraes al Arsenal, pese a que el club londinense alcanzó un acuerdo con el Newcastle United por la operación a cambio de 75 millones de libras esterlinas, debido a trámites administrativos relacionados con la documentación oficial.

Según el diario español "As", el motivo del retraso en el cierre de la operación se debe a problemas burocráticos, concretamente a la finalización de los trámites documentales, pese a que el jugador ya ha comenzado los entrenamientos con el equipo del técnico Mikel Arteta, a la espera de concluir los aspectos administrativos, anunciar oficialmente la operación y presentarlo como nuevo jugador del Arsenal.

El campeón de la Premier League había alcanzado el miércoles un acuerdo definitivo con el Newcastle United para incorporar a Guimaraes a cambio de 75 millones de libras esterlinas, cantidad que se abonará en su totalidad a lo largo de 24 meses, sin incentivos ni variables adicionales.

Sin embargo, el diario reveló que se produjo un contratiempo en la conclusión del traspaso la tarde del viernes, a causa de los trámites administrativos de la operación, mientras que el Arsenal espera cerrar estos detalles en poco tiempo de cara al anuncio oficial.

El informe señaló que Guimaraes disputó su primera sesión de entrenamiento en la pretemporada del nuevo curso con el grupo de Mikel Arteta, en la mañana del viernes.

El jugador había llegado a la concentración de pretemporada del Newcastle United en España para pedir permiso para marcharse al nuevo técnico Matías Almeyda y, tras recibir la luz verde, viajó a Londres para pasar el reconocimiento médico de cara a su incorporación al Arsenal.

El Arsenal había presentado inicialmente una oferta de 75 millones de libras esterlinas, pero fue rechazada debido a que la estructura de la operación contenía incentivos y variables, antes de que el club londinense aceptara pagar la cantidad completa, lo que llevó al Newcastle a acceder a vender a su influyente capitán.

El Olympique de Lyon recibirá una cantidad de entre 7 y 8 millones de libras esterlinas, en virtud de la cláusula de reventa que el club francés incluyó cuando Guimaraes se traspasó al Newcastle en enero de 2022 a cambio de 40 millones de libras esterlinas.

Durante cuatro temporadas y media con la camiseta del Newcastle United, el centrocampista disputó 195 partidos, en los que marcó 31 goles y dio 32 asistencias.

Guimaraes fue uno de los elementos fundamentales del equipo que puso fin a la espera de 70 años del Newcastle United para conquistar títulos, después de guiarlo a la conquista del título de la Copa de la Liga inglesa la temporada pasada.

La salida de Guimaraes añade un nuevo capítulo a un turbulento mercado de fichajes para el Newcastle United, tras haber vendido también a Anthony Gordon y Sandro Tonali, además de la marcha del entrenador Eddie Howe.

Asimismo, se frustraron operaciones para reforzar al equipo, después de que tanto Johan Manzambi como Víctor Muñoz prefirieran fichar por el Aston Villa y el Liverpool, respectivamente.