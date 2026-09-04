El club saudí Al-Ittihad reveló el número de camiseta que llevará su nuevo jugador colombiano Richard Ríos durante la próxima temporada.

El Al-Ittihad anunció, en la madrugada de ayer jueves, la incorporación de Richard Ríos, procedente del Benfica en calidad de cedido hasta el final de la temporada actual, sin opción de compra, según revelaron informes de prensa.

El club saudí publicó hoy viernes, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", un tuit en el que reveló los detalles del fichaje, y aclaró que el centrocampista colombiano llevará la camiseta número 5.

Lo curioso es que la camiseta número 5 suele ser en su mayoría propia de los defensas, hasta el punto de que 5 de los últimos 6 jugadores que llevaron esta camiseta en el Al-Ittihad eran defensas, el último de ellos el italiano Luiz Felipe entre los años 2023 y 2025.

Lo más curioso es que el propio Ríos nunca antes había llevado la camiseta número 5 en su carrera futbolística, ya que su última camiseta con el Benfica fue con el número 20, número que lleva el defensa y actual capitán del Al-Ittihad, Ahmed Sharahili.

Ríos llevó con el Palmeiras la camiseta número 8, número que porta el recién llegado de las filas del Al-Ettifaq, Mukhtar Ali, así como el número 27, que actualmente lleva Ahmed Al-Ghamdi.

El número que estaba libre y que Ríos había llevado anteriormente con los clubes Guaraní y Mazatlán es el número 18, pero está retirado en el Al-Ittihad desde hace unos 13 años, en homenaje a su leyenda Mohamed Noor, que abandonó sus filas en 2013.

Cabe recordar que algunos informes confirmaron que Richard Ríos estará presente en la convocatoria del Al-Ittihad durante el partido del clásico ante su rival tradicional, el Al-Nassr, mañana sábado, en la quinta jornada de la Liga Roshn saudí.