El secreto está en Toni: sorpresa arbitral en el partido entre Al-Ahli y Al-Khaleej

A pesar de la amplia victoria que logró el Al Ahli ante el Al Khaleej por 4-1, en el marco de la jornada undécima de la Liga Roshn Saudí de profesionales, una de las jugadas tempranas del partido abrió un amplio debate arbitral, después de que el primer gol llegara por medio del inglés Ivan Toney en medio de las protestas sobre su validez.

La historia no se detuvo en el momento de la anotación del gol en el minuto once, sino que se extendió a la revisión de la tecnología del videoarbitraje "VAR", que tardó varios minutos antes de que el árbitro saudí Abdullah Al Shehri confirmara la validez del gol, en una decisión que generó dudas sobre la existencia de una intervención de un jugador del Al Ahli en posición de fuera de juego, además de la sospecha de un contacto físico entre Toney y el defensa del Al Khaleej Mohammed Khobrani.

La polémica tomó otro rumbo con la protesta del entrenador del Al Khaleej José Gomes, junto a opiniones arbitrales que consideraron que el gol debía anularse. Entre quienes protestaron estaba el exárbitro internacional Saad Al Kathiri, analista arbitral a través del diario " Al Jazirah ", quien consideró que la decisión de conceder el gol no fue correcta.

Al Kathiri explicó que la jugada exigía anular el gol y señalar el fuera de juego al jugador del Al Ahli que intervino en la acción, debido a que obstaculizó al defensa del Al Khaleej y le privó de la capacidad de cubrir correctamente, lo que significa, según su opinión, que la influencia del jugador en fuera de juego sobre el desarrollo de la jugada fue suficiente para no conceder el gol.

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En cambio, el árbitro Abdullah Al Shehri, tras revisar la jugada a través de la pantalla de la tecnología del video, consideró que el contacto que hubo en la acción no salía del marco del choque físico natural en el fútbol, por lo que se mantuvo en su decisión y confirmó la validez del gol a favor del Al Ahli.

Así, el gol tempranero se convirtió en un punto de discrepancia entre la decisión arbitral dentro del campo y la opinión planteada por Al Kathiri, en una jugada que reunió la sospecha de fuera de juego y el contacto físico, mientras el Al Ahli continuó su camino hacia la victoria por cuatro goles a uno, y Toney marcó un doblete con el que elevó su cuenta a 13 goles al frente de la tabla de goleadores de la Liga Roshn.