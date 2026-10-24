A pesar de la amplia victoria que logró el Al Ahli sobre el Al Khaleej por un resultado de 4-1, en el marco de los partidos de la undécima jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, una de las jugadas tempranas del encuentro abrió la puerta a una amplia polémica arbitral, después de que el primer gol llegara a través del inglés Ivan Toney en medio de objeciones sobre su validez.

La historia no se detuvo en el momento de la anotación del gol en el minuto once, sino que se extendió a la revisión de la tecnología de videoarbitraje "VAR", que tardó varios minutos antes de que el árbitro saudí Abdullah Al Shehri confirmara la concesión del gol, en una decisión que generó dudas sobre la existencia de una interferencia de un jugador del Al Ahli en posición de fuera de juego, además de la sospecha de un contacto físico entre Toney y el defensa del Al Khaleej Mohammed Khabrani.

La polémica tomó otro rumbo con la protesta del entrenador del Al Khaleej, José Gomes, junto a opiniones arbitrales que consideraron que el gol debía ser anulado. Entre quienes protestaron estuvo el exárbitro internacional Saad Al Kathiri, analista arbitral a través del diario " Al Jazira ", quien consideró que la decisión de conceder el gol no fue correcta.

Al Kathiri explicó que la jugada exigía anular el gol y señalar el fuera de juego al jugador del Al Ahli que interfirió en la acción, por obstaculizar al defensa del Al Khaleej y privarle de la capacidad de cubrir de forma adecuada, lo que significa, según su opinión, que la influencia del jugador en posición de fuera de juego en el desarrollo de la jugada fue suficiente para no conceder el gol.

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En cambio, el árbitro Abdullah Al Shehri consideró, tras revisar la jugada a través de la pantalla de la tecnología de video, que el contacto que se produjo en la acción no sale del marco del choque físico normal en el fútbol, por lo que se mantuvo en su decisión y confirmó la validez del gol a favor del Al Ahli.

Y así, el gol temprano se convirtió en un punto de desacuerdo entre la decisión arbitral dentro del campo y la opinión planteada por Al Kathiri, en una jugada que reunió la sospecha de fuera de juego y el contacto físico, mientras que el Al Ahli continuó su camino hacia la victoria por cuatro goles a uno, y Toney marcó un doblete con el que elevó su cuenta a 13 goles al frente de la tabla de goleadores de la Liga Roshn.