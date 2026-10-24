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Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

El secreto está en Inzaghi: Koulibaly revela los entresijos del vendaval del Al-Hilal ante el Al-Qadisiyah

Al Quadisiya vs Al Hilal
Al Quadisiya
Al Hilal
1ª División
K. Koulibaly
Arabia Saudita
Senegal

Declaraciones impactantes del veterano defensa senegalés

El senegalés Kalidou Koulibaly, defensa del Al Hilal, reveló el secreto de la superioridad del "Líder" ante el Al Qadisiyah durante el partido que enfrentó a ambos equipos ayer viernes, en el marco de la jornada 11 de la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

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El Al Hilal logró la victoria sobre el Al Qadisiyah por 3-2. La primera mitad terminó con un gol para cada uno, lo que provocó el enfado del italiano Simone Inzaghi, entrenador del "Líder", porque quería marcar el mayor número posible de goles, tal y como reveló Koulibaly.

Koulibaly declaró a los medios de comunicación: "Inzaghi estaba enfadado con los jugadores entre las dos partes del encuentro, y habló con nosotros en el vestuario sobre la necesidad de marcar en la segunda mitad".

Y añadió: "Inzaghi nos dijo que nuestro equipo podía haber marcado el mayor número posible de goles en la primera mitad, pero el equipo no lo hizo, y nos pidió imponer nuestro dominio y no perder el balón, que es lo que ocurrió y nos llevamos los puntos del partido".

Con esta victoria, el "Líder" arrebató el liderato de la clasificación de la Liga Roshn con 27 puntos, superando al Al Nassr y al Al Qadisiyah por dos puntos de diferencia.

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