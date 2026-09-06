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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

El secreto está en En-Nesyri: el Fasing devora al Nassr con una carta mágica

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
J. Wissing
Y. En-Nesyri
Arabia Saudita
Alemania
Marruecos

¿Qué pasó en el Clásico?

El clásico entre Al-Nassr y Al-Ittihad presenció una serie de imágenes espectaculares y emocionantes, la más destacada la de la nota de instrucciones que el alemán Jens Wissing, entrenador de "El Decano", envió al capitán del equipo Danilo Pereira durante el transcurso del encuentro.

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El Al-Ittihad logró una valiosa victoria a costa del Al-Nassr, por dos goles a uno, en el partido que se disputó en el estadio "Al-Inma" correspondiente a la jornada 5 de la Roshn Saudi League.

Efectivamente, los últimos minutos presenciaron algunos cambios tácticos que realizó el entrenador alemán, el más destacado la entrada de Muhannad Al-Shanqiti, el lateral derecho titular, para cerrar la banda izquierda (la derecha para el Al-Nassr) sobre la que se enfocaba "El Mundialista" para atacar al Al-Ittihad.

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Y no se conformó con eso, sino que hizo que el marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, desempeñara distintas funciones defensivas, entre ellas escorarse también hacia la banda derecha que representaba un peligro.

1ª División
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
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Al-Fayha
ALF
1ª División
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN
Abha crest
Abha
ABH

El sistema se transformó al final del partido en 5 defensas con la presencia de 4 jugadores en el centro, lo que provocó que se malograran la mayoría de los ataques del Al-Nassr, coincidiendo con la brillante actuación del portero serbio Predrag Rajković.

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