El Al Ittihad fracasó en su intento de romper una vieja maldición que lo persigue en el inicio de sus partidos en el campeonato de la Roshn Saudi League, a manos de su rival Al Khaleej, y el secreto está en el número 5.

El Al Ittihad cayó en la trampa del empate positivo ante su invitado Al Khaleej con un resultado de 1-1, durante el partido que enfrentó a ambos, este sábado, en el estadio Al Inma de Yeda, en la primera jornada de la Roshn League.

Según la red de estadísticas «Opta», el Al Ittihad volvió a fracasar en su intento de romper la racha de victorias consecutivas en los partidos inaugurales de la Roshn League.

«El Decano» había ganado el partido inaugural en las cuatro temporadas anteriores de la Roshn League, igualando lo logrado en dos ocasiones anteriores en el campeonato durante la era del profesionalismo, la última de ellas entre 2013 y 2016.

Sin embargo, el Al Ittihad soñaba con vencer al Al Khaleej para lograr la quinta victoria consecutiva en los partidos inaugurales, una cifra sin precedentes en la historia del club, pero no lo consiguió.

De este modo, el Al Ittihad ha fracasado en vencer al Al Khaleej en los últimos tres partidos que los enfrentaron, con dos partidos en la Roshn League y un partido en las semifinales de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

Cabe recordar que «los Tigres» se vieron obligados a disputar el partido con solo 10 jugadores desde el minuto 58, después de que el defensa portugués Danilo Pereira fuera expulsado directamente, tras revisión en el VAR, por dar una patada a un jugador del Al Khaleej sin balón.