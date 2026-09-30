El capitán de Inglaterra, Harry Kane, considera que el traspaso de su compañero en la selección de los Tres Leones, Anthony Gordon, al Barcelona le ha dado una gran confianza que lo ha llevado a nuevos niveles.

Gordon marcó el primer gol de Inglaterra en su victoria por 2-0 sobre la República Checa el martes, y ya suma tres goles en los últimos tres partidos con la selección de su país.

El asunto no se limita solo a los goles, pues fue la mayor amenaza ofensiva en el equipo de Thomas Tuchel durante estos partidos gracias a su velocidad eléctrica y a su insistencia en correr a la espalda de la defensa rival, según publicó Daily Mail.

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Harry Kane dijo sobre Gordon, tras la victoria ante Chequia: "El traspaso al Barcelona lo ha ayudado. A veces ir a un club grande como ese te da más confianza en ti mismo y más orgullo. Sientes que perteneces al escenario más importante, y ha trasladado esa sensación a su rendimiento con Inglaterra".

El Barcelona pagó 69 millones de libras esterlinas para fichar a Gordon procedente del Newcastle antes del Mundial, donde el jugador de 25 años brilló en la banda izquierda de Inglaterra, marcó ante Argentina en las semifinales del Mundial y ante España, campeona del mundo, en el estadio de Wembley el sábado en la Liga de Naciones, para luego anotar de cabeza ante Chequia, elevando su cuenta internacional a cuatro goles en 25 partidos.

Kane añadió: "Ha marcado la diferencia. Siempre busca el juego directo y ser él quien nos dé el avance, y además definió de forma magnífica. Esos toques no son fáciles y los ejecutó a la perfección. Es un jugador importante para nosotros ahora".

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Trent Alexander-Arnold dio la asistencia decisiva para el gol de Gordon con un balón magnífico en su primera titularidad bajo la dirección de Thomas Tuchel.

La trayectoria de Alexander-Arnold no ha recibido el mismo impulso desde su salida del Liverpool al Real Madrid en 2025, pero este partido fue un recordatorio de su capacidad creativa desde la posición de lateral derecho, especialmente ante un equipo que jugó con 10 jugadores durante más de una hora y, por lo tanto, el jugador del Real Madrid no fue puesto a prueba mucho en defensa.

Kane dijo: "Trent es excepcional. Los pases, los disparos y los centros, y en defensa también estuvo estupendo. Sabéis que es un gran jugador. Trent debe mantener la cabeza baja y seguir trabajando duro. Ha estado estupendo en la concentración hasta ahora, la manera en que entrena y se exige a sí mismo y a los demás a su alrededor. Le demuestra al entrenador que quiere estar aquí, que quiere estar en este equipo, y ofreció una gran actuación".