Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, hizo historia en el Mundial y la Eurocopa con un gol.

Hoy, martes, Portugal venció a Uzbekistán en Houston en la segunda jornada del grupo del Mundial 2026.

En el minuto 6, Ronaldo abrió el marcador al rematar con maestría un centro de João Cancelo.

En el 39, aprovechó un pase al espacio, avanzó solo y definió a la derecha del portero para el 3-0.

Ese segundo tanto fue histórico: el décimo de Ronaldo en Copas del Mundo, récord absoluto de Portugal en el torneo.

Además, se convirtió en el primer futbolista con al menos 10 goles tanto en la Eurocopa (14) como en el Mundial, de acuerdo con Stats Foot.

Ronaldo lidera la lista de goleadores históricos de la Eurocopa, 5 goles por encima de Michel Platini, aunque en el Mundial aún está lejos: a 8 tantos de Lionel Messi.