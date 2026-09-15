El duelo entre el Al Nassr y el Al Ain aún no había comenzado, pero la emoción llegó pronto a las gradas del estadio Hazza bin Zayed, después de que la afición del equipo emiratí optara por provocar al portugués Cristiano Ronaldo de una manera a la que ya están acostumbradas las aficiones de los clubes que rivalizan con él desde hace años.

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El Al Nassr visita al Al Ain la noche de este martes, en el marco de la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, pero la afición del equipo emiratí intentó poner a Ronaldo bajo presión desde los ejercicios de calentamiento, tras comenzar a corear el nombre de su rival argentino Lionel Messi.

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Durante los ejercicios de calentamiento, Ronaldo se giró hacia las gradas que coreaban el nombre de Messi, antes de dirigirse hacia la afición mostrando su desaprobación por lo que ocurría, y siguió aplaudiéndoles en un intento de gestionar los cánticos a su manera, sin entrar en una discusión con ellos.

Parece que la afición del Al Ain conocía muy bien la forma de provocar a la estrella portuguesa, sobre todo porque la comparación entre él y Messi ha sido una de las formas de provocación más habituales durante su larga trayectoria, ya sea en los campos europeos o durante su actual experiencia en Arabia Saudí.

Pero la escena no se detuvo en Ronaldo, después de que el senegalés Sadio Mané entrara en juego, convirtiendo el nombre de Messi en el motivo de una situación llamativa durante los minutos previos al inicio del duelo.

Segundos después de la reacción de Ronaldo ante la afición, Mané se dirigió hacia las gradas, y apareció alterado exigiendo a la afición que dejara de proferir los cánticos dirigidos al capitán del Al Nassr, en una escena que reveló una clara solidaridad del jugador senegalés con su compañero.

La reacción de Mané no fue sorprendente, sobre todo porque los cánticos no iban dirigidos a él, sino que apuntaban concretamente a Ronaldo, a quien las aficiones rivales suelen intentar provocar mencionando el nombre de Messi, su rival histórico en los debates del fútbol mundial.

Y así, Messi, totalmente ausente del duelo, se convirtió en uno de los protagonistas de la escena antes del pitido inicial, después de que su nombre provocara primero a Ronaldo y luego llevara a Mané a intervenir para detener los cánticos.