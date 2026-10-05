El secreto está en 30 pases: Xavi lleva la magia del Barcelona a los Países Bajos

Las huellas de la identidad de la academia de La Masia han empezado a aparecer en el estilo de juego de la selección neerlandesa, dirigida por el entrenador español Xavi Hernández.

El diario Marca señaló que los jugadores de los Países Bajos acapararon todas las miradas durante el partido ante Serbia en la Liga de Naciones de la UEFA, tras encadenar 30 pases sin perder la posesión durante un minuto y medio en la segunda parte, antes de que Joshua Zirkzee anotara el gol de la victoria.

La selección de los Países Bajos cerró el parón internacional como líder de su grupo, el segundo, en la Liga de Naciones de la UEFA, con 8 puntos.

El diario Sport explicó, en un informe, que Xavi optó por apostar por un equipo más dinámico, que impone su estilo con el balón y abre la puerta a dar oportunidades a los jóvenes, con Mex Meerdink como uno de los nombres más destacados que acapararon las miradas durante el parón internacional.

Asimismo, su capacidad para realizar ajustes durante los partidos y asumir la responsabilidad cuando las cosas no marchan como se espera recibió elogios positivos en la prensa neerlandesa.

Todavía hay margen de mejora, sobre todo para lograr una mayor regularidad en el rendimiento y reforzar la solidez defensiva, pero el balance general en los Países Bajos parece positivo.

Xavi logró los resultados esperados, dio la oportunidad a caras nuevas y, lo más importante, empezó a dejar su propia huella con la selección oranje.

Tras esta primera prueba, el entrenador español sale del parón internacional con una renovada dosis de confianza y con la sensación de que su proyecto con la selección de los Países Bajos ha comenzado por el buen camino.



