El secreto del vendaje de Raphinha: ¿desafió la decisión del Barcelona por el brazalete de Brasil?

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El vendaje con el que apareció Raphinha, la estrella del Barcelona, en los últimos partidos no fue una simple medida de precaución pasajera, sino que oculta tras de sí los detalles de una decisión médica que tomó, por su deseo de atender el llamado de la selección de Brasil, pese a que el club catalán prefería aplazarla hasta el actual parón internacional, para evitar someter a su jugador a cualquier presión adicional durante la temporada.

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El diario español "Marca", citando informaciones brasileñas, reveló que Raphinha se sometió a la extirpación de un quiste sebáceo en el oído el pasado 26 de octubre, tras el Clásico ante el Real Madrid, lo que explica su aparición con un vendaje protector alrededor de la cabeza durante los últimos partidos. El jugador había recibido, a principios de ese mismo mes, un golpe en la cabeza que le provocó una lesión en el oído izquierdo, antes de que la zona afectada se inflamara y le causara fuertes dolores.

La cadena "Globo Sport" aclaró que gestionar la lesión durante la temporada no fue sencillo, ya que no bastaba con medicamentos analgésicos, lo que dejaba como únicas opciones el drenaje repetido de los líquidos acumulados o recurrir a la intervención quirúrgica. Finalmente, Raphinha optó por la segunda solución y prefirió adelantar la operación para no verse obligado a ausentarse de los próximos amistosos de la selección.

El Barcelona habría preferido que el jugador aprovechara el actual parón internacional para someterse a la cirugía, al considerarlo una oportunidad adecuada para recuperarse lejos de la presión de los partidos, pero Raphinha no estaba dispuesto a renunciar a participar con la selección brasileña. Tras la operación, el extremo se ausentó de algunos entrenamientos durante el periodo de cicatrización de la herida, antes de regresar a tiempo para jugar con su equipo, portando un vendaje para proteger la zona de la intervención.

La lesión no impidió a Raphinha ofrecer destacadas actuaciones ofensivas tras su regreso, ya que marcó dos goles en la victoria del Barcelona ante el Alavés por 6-1, y luego anotó otros dos goles frente al Aston Villa en la Liga de Campeones de Europa, manteniendo su aparición con el vendaje protector. Por su parte, Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, y su cuerpo técnico valoran la decisión del jugador de adelantar la fecha de la cirugía, al considerar que este paso ayudó a evitar su ausencia de la selección en sus últimos partidos amistosos durante el año 2026, ante Japón y Singapur.

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Pero la decisión de Raphinha de unirse a la selección provocó enfado en los círculos mediáticos catalanes, especialmente ante el temor de que sufra una nueva lesión durante el parón. Algunas voces llegaron a criticar con dureza al jugador, y un comentarista describió su marcha como "un atraco", exigiendo que se le retirara el brazalete de capitán, mientras que el periodista David Sánchez cuestionó la utilidad de convocarlo por tercera vez, dadas las condiciones físicas por las que atraviesa y los riesgos que podría acarrear su participación.

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Los temores del Barcelona se multiplican a causa del largo viaje que realizará el jugador con la selección de su país, que alcanza cerca de 22.000 kilómetros entre ida y vuelta, en medio del miedo a que regrese al club lesionado de nuevo, después de haber sufrido ya problemas físicos durante el último periodo. La directiva del Barcelona se puso en contacto con la Confederación Brasileña de Fútbol para coordinar el número de minutos que jugará Raphinha e intentar limitar el desgaste derivado de los partidos y los desplazamientos.

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En este contexto, Rodrigo Caetano, coordinador de selecciones de la Confederación Brasileña, afirmó que el cuerpo técnico sigue el estado físico de los jugadores en colaboración con sus clubes, al decir: "Tenemos informes de los clubes y hemos cubierto el periodo de entrenamientos por completo. Vemos que Ancelotti y su cuerpo técnico ya siguen los minutos de participación de todos los jugadores y el desgaste y la fatiga a los que se exponen. Solo ha señalado la necesidad de que esto continúe para mantener el mejor estado físico posible. Para nosotros, lo que importa es lo que sabemos del jugador y la confianza que tenemos en él, y su nivel de compromiso con la selección es altísimo". Estas declaraciones llegan en un intento de tranquilizar al Barcelona respecto a la gestión de la participación de su extremo durante los próximos compromisos.

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Se espera que Raphinha conserve el brazalete de capitán de Brasil en los dos partidos amistosos, ante la ausencia de Marquinhos, aunque el cuerpo técnico estudia la posibilidad de introducir algunos cambios en los portadores del brazalete e imponer un sistema de rotación.

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