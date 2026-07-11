El secreto del Real Madrid... ¿Por qué el Barcelona eligió enfrentarse al Al Ahly en el Juan Gamper?

Varios medios explican por qué el FC Barcelona eligió al Al Ahly egipcio como rival en la Copa Juan Gamper.

Según informaciones publicadas ayer viernes, el FC Barcelona acordó con el Al Ahly disputar un amistoso por la Copa Juan Gamper en el Spotify Camp Nou el 19 de agosto.

Según el diario catalán «Mundo Deportivo», el Fulham fue una de las opciones, pues el Barça buscaba aprovechar la amplia afición de la Premier League.

Sin embargo, la idea se descartó cuando el club inglés anunció el fichaje del español Álvaro Arbeloa, exentrenador del Real Madrid.

La directiva azulgrana rechazó enfrentar a un exentrenador del Real Madrid, especialmente tras sus críticas al Barça.

Luego se negoció con el Ajax y el Cruz Azul, sin éxito por discrepancias en las fechas y la exigencia de jugar en el Camp Nou.

La Copa Juan Gamper es el acto anual en el que el Barça presenta su primer equipo a la afición antes del inicio de la temporada.

Nació en 1966 con cuatro equipos y desde 1997 se disputa a dos.

El Al-Ahly será el primer equipo árabe y africano invitado, pues hasta ahora solo habían participado clubes de Europa y América.