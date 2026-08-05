Mohamed Salah no necesitó disputar su primer partido con el Trabzonspor para enviar su mensaje a la afición, pues lo hizo con su primera aparición vistiendo la camiseta del equipo, al elegir un dorsal peculiar, pero que encierra un significado que va más allá del fútbol para los habitantes de la ciudad turca.

Las imágenes y los vídeos publicados el miércoles por la cuenta oficial del Trabzonspor mostraron a Salah vistiendo la camiseta del equipo dentro del avión con destino a Turquía, en preparación para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato oficial, luciendo el número 61 en la espalda.

La elección del dorsal generó numerosas preguntas, sobre todo porque el capitán de la selección de Egipto llevó la camiseta número 11 durante todos sus años en el Liverpool, antes de que se aclarara que el número 61 representa un símbolo histórico de la ciudad de Trabzon, ya que hace referencia al código de la provincia en el sistema de matrículas de automóviles de Turquía.

Con el paso de los años, el número se convirtió en uno de los símbolos más destacados de la identidad y la pertenencia en la ciudad, y pasó a estar presente en los nombres de las tiendas y de las cuentas en las redes sociales; además, la camiseta del Trabzonspor que lleva el número 61 goza de un lugar especial entre los aficionados del club.

El club turco documentó el viaje de Salah a Turquía con un vídeo en el que el jugador dirigió un mensaje a la afición en el que dijo: «Trabzon, ¿estáis listos? Estoy aquí, os veo pronto. Estemos donde estemos, Trabzon está aquí».

Informaciones anteriores habían apuntado a que Salah llevaría la camiseta número 11, pero las imágenes oficiales zanjaron la polémica y confirmaron su elección del número 61, en un gesto que refleja un vínculo simbólico con la ciudad desde el momento de su llegada.

Salah, de 34 años, afronta una nueva experiencia con el Trabzonspor tras su fichaje como agente libre, después de finalizar su contrato con el Liverpool.

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