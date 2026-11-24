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Federico Valverde y Thibaut Courtois, jugadores del Real Madrid, desvelaron las instrucciones que José Mourinho, entrenador del conjunto blanco, dio a sus futbolistas en el descanso del duelo ante el PSV Eindhoven, que supuso un gran cambio en el rendimiento del equipo madridista, capaz de darle la vuelta a un marcador adverso y firmar una victoria contundente.

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El Real Madrid perdía por 0-1 ante el PSV Eindhoven en la primera parte del partido disputado en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, antes de reaccionar en la segunda mitad y marcar cinco goles, con los que cerró el encuentro con un 5-1 y mantuvo su pleno de victorias en la competición (15 puntos).

Valverde y Courtois hablaron de lo que se vivió en el vestuario y desvelaron cómo las palabras de Mourinho y sus indicaciones tácticas ayudaron a cambiar la cara del equipo. El Real Madrid sufrió durante la primera mitad ante la presión neerlandesa, pero tras el descanso mostró una imagen completamente distinta.

Valverde desvela las palabras de Mourinho en el vestuario

Valverde aseguró que el rendimiento del Real Madrid en la segunda parte fue espectacular, y señaló que el equipo debe saltar al campo con la misma intensidad y concentración desde el primer minuto, en lugar de esperar a ir por detrás en el marcador para reaccionar.

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«Nuestra segunda parte fue espectacular. Así es como tenemos que empezar desde el primer minuto. Ellos jugaron muy bien, no sufrieron ninguna presión y jugaron con paciencia, y eso se notó. Cuando empiezas un partido con menos intensidad en esta competición, se nota claramente», declaró el uruguayo, según recogió el diario Marca.

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Sobre la charla de Mourinho en el descanso, Valverde explicó que los jugadores entendían perfectamente el mensaje que quería transmitirles el técnico portugués, que les pidió más esfuerzo y una mejora en su juego, sobre todo porque el equipo ya había tenido un problema parecido en un partido anterior ante el Celta de Vigo.

«Los jugadores entendemos lo que nos decía: tenemos que esforzarnos más y mejorar. Nos pasó contra el Celta, que es otro equipo que sabe jugar con el balón, y hoy ha pasado lo mismo, pero hemos sabido reaccionar», añadió.

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Valverde fue uno de los grandes protagonistas de la remontada del Real Madrid, ya que marcó el gol del empate que devolvió al equipo al partido y abrió el camino al gran vuelco en el marcador. Después, el conjunto local siguió apretando y anotó otros cuatro goles para sentenciar el encuentro.

El centrocampista también se refirió al impacto de la entrada de Jude Bellingham en la segunda parte. Aseguró que al equipo le costaba mantener el balón a la espalda del centro del campo del PSV Eindhoven, hasta que el inglés le dio la capacidad de controlar el juego y progresar mejor.

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«Nos costaba mucho tener el balón a la espalda de sus centrocampistas, y cuando entró Jude nos dio tranquilidad y pudimos jugar mucho mejor. Eso es mérito de todo el equipo», afirmó.

Valverde se mostró además feliz por el gol de Vinícius Júnior, con el que puso fin a su sequía goleadora, y aseguró que le alegró ver a su compañero disfrutar jugando y recuperar la confianza en sí mismo.

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«Me alegra muchísimo que haya jugado así, que haya podido marcar y que lo haya disfrutado. Ha tenido muchos partidos en los que no estaba en su mejor momento, y hoy, como amigo suyo, estoy muy contento por él», añadió.

En cuanto a su papel como lateral, Valverde señaló que disfruta jugando en esa posición y que se siente más cómodo cuando el entrenador le da confianza, y subrayó su deseo de seguir mejorando y ofrecer lo mejor de sí mismo al servicio del equipo.

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Courtois explica por qué el Real Madrid sufrió ante la presión del PSV Eindhoven

Por su parte, el guardameta Thibaut Courtois puso el foco en el principal problema que tuvo el Real Madrid durante la primera parte. Aseguró que el equipo no cumplió las instrucciones del entrenador como debía, especialmente en lo relativo a los movimientos, la presión y el esfuerzo físico para contrarrestar el planteamiento del PSV Eindhoven, basado en los marcajes individuales.

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El belga explicó que, si no se mueven todos los jugadores y no hacen el esfuerzo necesario, resulta imposible llevar a cabo las ideas del entrenador, sobre todo ante un rival que presiona al hombre, algo que permitió al PSV Eindhoven generar numerosas ocasiones de peligro.

«No corrimos todos ni hicimos lo que pide el entrenador, y así se vuelve imposible, sobre todo contra un equipo que te presiona al hombre. Si no te mueves y no corres, fallarán dos o tres ocasiones claras, luego marcarán de penalti, y a ver si yo consigo parar alguno. Intento por todos los medios influir en la mente de los lanzadores», añadió.

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Courtois habló también de las instrucciones que dio Mourinho en el descanso y explicó que el técnico portugués recurrió a imágenes de vídeo para mostrar los errores cometidos por los jugadores y compararlos con la forma en que el PSV Eindhoven aplicaba sus ideas sobre el terreno de juego.

«Con las imágenes que nos enseña en la pantalla en el descanso, queda claro que no estamos haciendo bien las cosas y ellos sí. Eso cambia nuestra forma de jugar, y la segunda parte fue buena», afirmó el portero del Real Madrid.

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Courtois señaló que el gol tempranero del empate fue un punto de inflexión importante en el partido, ya que dio al equipo un impulso extra para seguir presionando, antes de que el golazo de Jude Bellingham acabara con las esperanzas del conjunto neerlandés de volver al partido.

El guardameta siguió detallando las indicaciones de Mourinho: «Nos dijo que si marcábamos un gol en el minuto 50 o antes, sería más fácil, y que si el balón no entraba, sería más complicado. Pero el primer gol llegó pronto, luego un golazo de Jude, y los rematamos a la contra».